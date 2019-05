Am Freitag vor einer Woche wurde in Weyarn ein VW Touran zerkratzt. Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Weyarn: „Massive“ Schäden an VW - Polizei sucht Zeugen

Weyarn - Am Freitag vor einer Woche wurde in Weyarn ein VW Touran zerkratzt. Das Auto mit Rosenheimer Kennzeichen parkte in der Münchner Straße. Wie die Polizei mitteilte seien die Schäden „massiv.“ Sie schätzt den Sachschaden auf 800 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen k￶önnen, sollen sich unter der Telefonnummer 0 80 24 / 9 07 40 an die Polizei Holzkirchen wenden.

