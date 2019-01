Neue Einheimischen-Richtlinien: Gemeinde schlägt EU bei Parzellen-Vergabe ein Schnippchen

Nachdem die EU interveniert hatte, musste die Gemeinde Weyarn ihr Einheimischen-Modell überarbeiten. Die neuen Richtlinien heißen komisch, bringen aber den gewünschten Erfolg.

Weyarn – Der neue Name ist gewöhnungsbedürftig. Aber die „Richtlinien für die Vergabe von preisvergünstigtem Wohnbauland für einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung“ haben den gewünschten Erfolg. Die Gemeinde Weyarn hat erstmals Grundstücke nach den neuen Kriterien vergeben, nachdem sie ihr bewährtes Einheimischenmodell auf Drängen der EU hatte überarbeiten und umbenennen müssen. Den Zuschlag für die Bauflächen, verkündete Bürgermeister Leonhard Wöhr nun im Gemeinderat, erhielten zwei einheimische Familien.

Insgesamt sieben Bewerbungen waren für die Grundstücke am Arnhofer Weg in Naring im Rathaus eingegangen. Darunter ein aussichtsloser Kandidat von außerhalb, der keine Weyarner Vergangenheit und somit keine Chance hatte auf die so wichtigen 170 Punkte für Ortsansässigkeit. So, wie es der Gemeinderat letztlich ja auch beabsichtigt hatte, als er die Kriterien und deren Gewichtung festsetzte (siehe unten). Andere überschritten laut Wöhr die Gehaltsobergrenze von 65 000 Euro. Bei den verbliebenen Bewerbern war es am Ende „so eindeutig, dass es überhaupt keinen Ermessensspielraum gab“. Den endgültigen Zuschlag erteilte der Gemeinderat, der in einer „Blindabstimmung“ darüber befand, an wen die Bauparzellen in Erbpacht (99 Jahre) gehen.

Wie viele Punkte die glücklichen Hausbesitzer in spe erlangten, kann und will der Bürgermeister nicht preisgeben. Aus einem einfachen Grund: Rechnet man aus dem Endergebnis die Zahl der Kinder raus, ließen sich leicht Rückschlüsse auf Einkommen und Vermögen der Bewerber ziehen.

Dass die beiden Grundstücke an zwei Einheimische gingen, war durch die Gewichtung des Aspekts Ortsansässigkeit zwar forciert, freut Wöhr aber trotzdem. „Der Testlauf war positiv, und es ist genau die Zielgruppe zum Zug gekommen, die auch im Titel (der Richtlinien; Anm. d. Red.) drinsteht“, feixt der Bürgermeister. Anfangs waren noch Bedenken mitgeschwungen, ob der Kriterien-Katalog den erhofften Erfolg bringt oder ob die Gemeinde nachjustieren müsse. Diese Bedenken haben sich zerschlagen. Wöhr: „Wir haben jetzt eine gute Basis, auf der wir aufbauen können.“

Einzig einen Aspekt will er nochmals prüfen. Die Bewerber müssen einen bestimmten Prozentsatz des Grundstückswertes als Vermögen nachweisen. Je kleiner die Parzelle ist, desto geringer fällt dieser Betrag aus. Ein mögliches Einfalltor für finanziell ungeeignete Kandidaten. „Wir müssen aufpassen, dass die Grundstücke nicht an Leute gehen, die es sich am Ende gar nicht leisten können“, sagte Wöhr. Eine Vorsichtsmaßnahme, da es abzusehen sei, dass künftig zu vergebene Parzellen kleiner ausfallen. Die Tendenz gehe, wie nun am Arnhofer Weg, zur Doppelhaushälfte. Einfamilienhäuser, sagt Wöhr. sind eher eine „aussterbende Gattung“.

So läuft die Punktevergabe

Um sich für ein Grundstück der Gemeinde bewerben zu können, darf das Einkommen der Bewerber (beider Ehepartner) 65 000 Euro nicht überschreiten. Antragsberechtigt sind zudem nur diejenigen, die mindestens 170 Punkte erreichen – die Anzahl an Punkten, die es allein für das Kriterium einheimisch gibt. Als einheimisch gilt, wer seit fünf Jahren ununterbrochen seinen Erstwohnsitz in Weyarn hat oder zuvor 18 Jahre am Stück dort gewohnt hat.

Pro Kind bekommen Bewerber 35 Punkte (unter 15 Jahre) oder 25 Punkte (15 bis 18 Jahre). Grade von Behinderungen werden ebenfalls verschieden gewertet (10 bis 35 Punkte). Die Unterschreitung der Gehaltsobergrenze um mindestens 10 000 Euro bringt 20 Punkte, um 5000 Euro 10 Punkte. Je nach Vermögen, anteilig errechnet am Grundstückswert, gibt es nochmals 10 oder 5 Punkte.

