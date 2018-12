Neues Streusalzsilo aufgebaut und beladen: Die Fakten zum Holzkoloss

Pünktlich vor dem (hoffentlich baldigen) Wintereinbruch ragt das neue Streusalzsilo des Weyarner Bauhofs in die Höhe. So groß ist, so viel kostet es und so viel Streugut passt rein.

Weyarn – Das nennt man wohl eine Punktlandung: Gerade noch rechtzeitig vor dem ersten, wirklich großen Wintereinbruch hat der Weyarner Bauhof sein neues Streusalzsilo auf dem neuen Gelände am Brucker Feld fertiggestellt. Der Holzkoloss ist inzwischen befüllt, sodass der Betrieb dort in dieser Woche aufgenommen werden konnte. Der Winter kann also kommen.

Das neue Streugutsilo ist 16,50 Meter hoch, hat einen Durchmesser von fünf Metern und ein Fassungsvermögen von rund 150 Kubikmetern. Die Streufahrzeuge fahren zum Beladen einfach drunter. Bislang mussten die Bauhofmitarbeiter die teuren Salz-Säcke von Hand verladen, was sich laut Bürgermeister Leonhard Wöhr angesichts des personellen Aufwands extrem unwirtschaftlich darstellte. „Mittelfristig wird sich die Investition in die Verlagerung und in die Ertüchtigung des Winterdienstes nicht nur amortisieren,“ teilt der Rathauschef mit. Die Zeitersparnis beim Beladen sorge dafür, dass das große Streuen auch deutlich schneller gehe.

Für die lärmgeplagten Anwohner des alten Bauhof-Standorts in Wattersdorf bedeutet der Umzug zudem mehr Ruhe in den frühen Morgenstunden. In der ehemaligen Kiesgrube stört der Winterdienst niemanden. Wöhr sieht damit die erwünschte Entlastung von Lärm, Lieferverkehr und Abfallgeruch erreicht. Denn vor dem Winterdienst ist schon der Recyclinghof der VIVO von Wattersdorf aufs Brucker Feld gezogen und hat dort im Oktober eröffnet. Im Frühjahr folgt die Begrünung der Anlage.

Neben dem Aufbau des Streusalzsilos wurde auch die Zufahrt schon angelegt und das Areal vorbereitet, sodass sich der gesamte Bauhof wie angekündigt im Laufe des kommenden Jahres am Brucker Feld ansiedeln kann. Der erste Teil des Umzugs kommt die Gemeinde laut Wöhr etwas teurer zu stehen als geplant. Das Finanzvolumen für die Maßnahmen beläuft sich demnach auf 400 000 Euro. fp