Empfang zu Ehren des Ehrenamts

Von: Christine Merk

Trachtler, Feuerwehrleute und weitere Repräsentanten des gesellschaftlichen Lebens kamen zum Empfang in die Aula der Grundschule, wo Bürgermeister Leonhard Wöhr in seiner Rede nachdenkliche Töne anschlug. © Christian Scholle

Beim Weyarner Neujahrsempfang dankt Bürgermeister Leonhard Wöhr engagierten Bürgern, die sich für die Gemeinschaft einsetzen.

Weyarn - „Ihr seid der tragende Unterbau unserer Gemeinde.“ Mit diesen Worten richtete sich Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr am Freitag an die rund 150 geladenen Gäste beim Neujahrsempfang in der Aula der Grundschule. Vertreter aus Wirtschaft und Politik, darunter die Bürgermeister der Nachbargemeinden und CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan sowie Repräsentanten von Polizei und Schulen waren gekommen, vor allem aber Aktive aus Vereinen, Arbeitskreisen und anderen Institutionen der Klostergemeinde.

Denn um sie ging es an diesem Tag: Menschen, die sich im Ehrenamt für die Gemeinschaft engagieren. Den ersten Blumenstrauß überreichte Wöhr an die „Hausherrin“ Kerstin Klose, kommissarische Leiterin der Grundschule. Eine offizielle Amtseinführung habe es ja nicht gegeben, erinnerte Wöhr, dies solle das Willkommen nachholen. „Ich hoffe, Sie fühlen sich bei uns wohl und bleiben uns erhalten.“

Mit nachdenklich stimmenden Fakten ging der Bürgermeister in seiner Rede auf die Veränderungen in der Gesellschaft ein. Internet und Social Media bieten heute Möglichkeiten, selbst abstruse Unwahrheiten ohne Aufwand, doch mit großer Reichweite verbreiten zu können, stellte er fest. „Was ist das, was die Menschen selbst die unwahrscheinlichsten Dinge glauben machen kann?“, fragte Wöhr und rief dazu auf, bei einem „unübersehbaren Dschungel der Meinungsvielfalt“ kritisch zu bleiben. Sein Appell an die Gäste: sich durch anonyme Thesen nicht auseinanderdividieren zu lassen. „Denn damit hätte mancher unbekannte Urheber sein Ziel schon erreicht.“ Der bessere Weg sei: „Weniger wischen, mehr miteinander reden.“ In seinem Brückenschlag zum Anlass des Neujahrsempfangs machte Wöhr klar, dass die Anwesenden auch in Bezug auf den Umgang miteinander die Grundlage für ein funktionierendes Gemeindeleben legen. „Sie kommunizieren und tragen durch ihr positives Vorbild und uneigennütziges Beispiel zu einer besseren Gesellschaft bei. Ohne Sie würde es nicht gehen, wage ich zu behaupten.“ Die Vielfalt der Lebensbereiche, in denen sich die Ehrenamtlichen engagieren, unterstrich die Einschätzung des Bürgermeisters.

Die Gäste hier würden nur einen Teil des Ehrenamts repräsentieren, sagte Wöhr und bat, den Dank der Gemeinde an die nicht Anwesenden weiterzugeben. Der galt neben Gemeinderäten, Mitarbeitern im Rathaus, Referenten und Beauftragten besonders den Vereinen.

Dabei kam Wöhr auch darauf zu sprechen, wie viel die Corona-Pandemie zwei Jahre lang verhindert habe. „Trotzdem habt ihr euch nicht entmutigen lassen“, sagte er und lobte die Bemühungen, das Vereinsleben in Schwung zu halten. Als das öffentliche Leben endlich wieder starten konnte, „da ging’s Schlag auf Schlag“. Die Burschen hätten den Auftakt für viele folgende Feste gemacht, erinnerte er. „Mein Kompliment auch euch, dass ihr das so schnell wieder auf die Reihe gebracht habt.“

Wöhr ging auch auf einige „Stabwechsel“ in den vergangenen zwei Jahren ein. Er dankte den Gönnern, die die Arbeit der Vereine finanziell unterstützen, sowie den Ehepartner und Familien, die das Ehrenamt im Hintergrund mittragen. Mit dem Überreichen von Ehrenzeichen und Gürtelschließen bedankte er sich schließlich bei einer Reihe von Bürgern (Bericht folgt), bevor es mit musikalischer Unterhaltung durch die Kapelle Probst in den gemütlichen Teil des Empfangs überging.

