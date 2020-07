Oma kracht ausgerechnet in „Vorbeifahren“-Schild 

Den Inhalt eines Verkehrsschild missachtet hat am Dienstag eine 79-jährige Holzkirchnerin. Genau deshalb fuhr sie es um.

Der Polizeibericht: Auf der Miesbacher Straße in Weyarn ereignete sich am Dienstag, 14. Juli, gegen 15.25 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Holzkirchnerin befuhr mit einem Pkw Skoda die Miesbacher Straße in Richtung Ortsmitte Weyarn. Auf Höhe des Fußballplatzes fuhr sie aus ungeklärten Gründen in die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem auf der dortigen Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen - ausgerechnet ein „Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts“-Schild. Das Schild wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigte einen entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 33-Jährigen aus Weyarn. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf 2100 Euro geschätzt, der Schaden am Verkehrsschild auf 100 Euro. Das Verkehrsschild konnte durch einen zufällig vorbeikommenden Mitarbeiter der Straßenmeisterei noch vor Ort repariert werden.

