Lärmschutz an der A8: PV-Anlagen möglich

Von: Christine Merk

Ein Vor-Ort-Termin mit der Autobahn GmbH ist an der Lärmschutzwand in Ried bei Großseeham geplant. Anwohner hatten Verbesserungspotenzial aufgezeigt. © TP

Der Weyarner Bürgermeister hat den Erörterungstermin zum Lärmschutz genutzt, um das Anbringen von PF-Anlagen auszuloten - und der Regierung von Oberbayern in Sachen Flüsterasphalt Dampf zu machen.

Weyarn – Nachbesserungen könnte es geben, für PV-Anlagen ist die Aussicht gut, ein vorzeitig aufgebrachter „Flüsterasphalt“ wurde ins Gespräch gebracht – so sieht es aktuell aus bezüglich des geplanten Lärmschutzes an der Autobahn im Gemeindebereich Weyarn. Vom Erörterungstermin in München brachte Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) zudem noch eine Überraschung mit: Die Planungen für einen achtspurigen Ausbau haben noch nicht einmal begonnen.

Mit dem Erörterungstermin bei der Regierung von Oberbayern hat der Lärmschutz den nächsten Schritt zur Umsetzung getan. Im Gemeinderat berichtete Wöhr nun von den Ergebnissen. „Unterm Strich hat es sich gelohnt, dass ich reingefahren bin“, lautete sein Fazit. Der Erörterungstermin ist Teil des offiziellen Verfahrens. Im Oktober vergangenen Jahres waren die Planungen ausgelegt worden, bis November konnten Betroffene und Anlieger Stellungnahmen abgeben (wir berichteten).

Beim Termin wurden die Einwendungen noch mal behandelt und protokolliert. So waren unter anderem Grundstücksbesitzer dabei, die Flächen für die Lärmschutzbauten zur Verfügung stellen sollen, Anlieger, die vom Lärm betroffen sind, Vertreter von Behörden und Kommunen sowie von der Autobahn GmbH als Bauträgerin.

Die Sorge von Grundeigentümern sei vor allem, dass nicht zu viel Fläche verbraucht werden dürfe, berichtete Wöhr. Einige Lärmgeplagte beklagen, dass sie nicht berücksichtigt werden. Wie berichtet, ist vor allem für viele Weiler nördlich der Autobahn nur ein passiver Lärmschutz vorgesehen. Die größten Chancen auf eine Verbesserung gegenüber der Planung könnte hier nach dem Erörterungstermin Standkirchen haben, vermutete Wöhr, weil die Kosten für zusätzliche Maßnahmen dort am billigsten seien. Sie lägen „im unteren sechsstelligen Bereich“. Auch am schon bestehenden Lärmschutz in Ried bei Großseeham könnte noch etwas passieren. „Die Anwohner haben Verbesserungspotenziale aufgezeigt, und die Autobahn GmbH hat einen Termin vor Ort zugesagt“, berichtete der Bürgermeister. Die Gemeinde Weyarn hatte in ihrer Stellungnahme vor allem moniert, dass an den Lärmschutzwällen und -wänden keine PV-Anlagen vorgesehen sind. Wenn diese nicht in den Planungen enthalten seien, würden sie auch nicht gebaut, hatte Wöhr befürchtet. Diese Befürchtung wurde beim Termin ausgeräumt. Wenn PV-Anlagen später installiert werden sollen, könne das per Bauantrag abgewickelt werden, so die Zusage. Wöhr zeigte sich damit zufrieden: „Es ist noch ein Weg hin, aber zumindest ist die Hintertür auf.“

Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, der Autobahn GmbH mit auf den Weg zu geben, dass unabhängig vom Bau der Lärmschutzmaßnahmen es schon jetzt möglich wäre, einen lärmmindernden Belag auf der Fahrbahn aufzubringen, was eh geplant ist. „Ich hoffe, das ist auf offene Ohren getroffen“, sagt er. Zweiter Bürgermeister Franz Demmelmeier (SPD) hakte nach, ob es Aussagen zum zeitlichen Verlauf gebe. Die gibt es nicht. Wöhr berichtete aber, dass die Vertreterin der Regierung, die den Termin leitete, erkannt habe, dass das Projekt „schon länger andauert“ und es zügig weitergehen sollte.