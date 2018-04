A8: Lkw verliert 16-Tonnen-Anhänger - der fährt ohne ihn weiter und kippt

Das hätte schwer ins Auge gehen können: Ein 16 Tonnen schwerer Sattelauflieger machte sich in der Nacht zum Samstag auf der A8 selbstständig und schlitterte über die Autobahn.

Weyarn – Wie die Autobahnpolizei berichtet, hatte sich ein türkischer Sattelzugfahrer gegen 2.30 Uhr von der Rastanlage Irschenberg in Richtung München auf den Weg gemacht. An der Steigung zum Parkplatz Seehamer See bemerkte er plötzlich im Rückspiegel, dass sich sein Auflieger – beladen mit 16 Tonnen Textilien – von der Sattelplatte der Zugmaschine gelöst hatte. Laut Polizei rissen dadurch auch die Druckluftschläuche ab, so dass die Bremsen des Aufliegers blockierten. Bedingt durch das Fallen des vorderen Teils des Hängers auf die Straße und der damit entlasteten hinteren Achse, rutschte der Auflieger dennoch rückwärts in Richtung Leitzachsenke.

Glücklicherweise geriet der Auflieger an die rechte Leitplanke, wo er sich schließlich verkeilte und somit gestoppt wurde. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er sich über alle drei Fahrstreifen selbstständig gemacht hätte“, schreibt die Autobahnpolizei in ihren Bericht.

Die Bergung des Aufliegers mit Hilfe eines ortsansässigen Abschleppunternehmers gestaltete sich äußerst schwierige. Sie dauerte bis etwa 5.30 Uhr. Bei der Ursache düfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Eine mutwillige Manipulation schließt die Polizei derzeit aus. Obwohl der mittlere und der rechte Fahrstreifen während der Bergung gesperrt werden mussten, kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

gab

Rubriklistenbild: © dpa / Armin Weigel