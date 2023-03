Seniorin durchschaut Telefonbetrug

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Immer öfter melden sich Betrüger am Telefon. Im Zweifel sollte man einfach auflegen (Symbolbild). © Christin Klose/dpa

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die derzeit wieder vermehrt ihr Unwesen treiben. Bei einer Weyarner Seniorin jedoch haben die Ganoven keine Beute machen können.

Weyarn - Wie die Polizei berichtet, haben Telefonbetrüger am Mittwoch versucht, bei einer Rentnerin aus Weyarn Beute zu machen. Die 77-Jährige hatte einen Anruf von einer österreichischen Telefonnummer bekommen. Ein Unbekannter behauptete, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ihr Konto gesperrt worden. Die Seniorin ließ sich nicht auf ein Gespräch ein und gab keine Daten heraus. Stattdessen informierte sie die Polizei – genau richtig, denn es hatte sich um einen versuchten Betrug gehandelt. Die Polizei warnt, dass es derzeit wieder häufiger betrügerische Anrufe gebe, und rät, am Telefon niemals persönliche Daten oder gar sensible Bankdaten preiszugeben.

