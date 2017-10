Weyarn: Störungen im Telefónica-Netz

Im Telefónica-Netz (früher E-Plus und O2) im Süden der Gemeinde Weyarn gibt es seit einiger Zeit Störungen. Jetzt äußert sich der Telefonanbieter dazu.

Weyarn - Im Telefónica-Netz (früher E-Plus und O2) im Süden der Gemeinde Weyarn gibt es seit einiger Zeit Störungen. „Die Auswirkung ist so, dass an den betroffenen Orten von den Netznutzern über Mobilfunk nicht mehr telefoniert werden kann“, berichtet Bürgermeister Leonhard Wöhr. Seit den Netzproblemen stand das Telefon im Rathaus nicht mehr still. Daraufhin schrieb Wöhr den Anbieter an: „Ich hoffe Sie haben Verständnis dafür, dass die Gemeinde nicht auch als Hotline für diverse Anfragen von Netznutzern zur Verfügung stehen kann.“

Jetzt liegt die Antwort von Telefónica vor: „Grundsätzlich verfügt Weyarn über eine flächendeckende GSM-Versorgung sowie größtenteils über UMTS-Versorgung und sogar den hochleistungsfähige LTE-Standard“, heißt es. Leider sei es in der vergangenen Woche vereinzelt zu „Performance-Einschränkungen an unseren Mobilfunkstationen“ gekommen. Die Techniker hätten sofort Maßnahmen eingeleitet, die allerdings Zeit in Anspruch nehmen.

„Wir sind sicher, dass die vollumfängliche Versorgung kurzfristig wieder gegeben ist und entschuldigen uns an dieser Stelle für Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden möglicherweise zuteil wurden.“