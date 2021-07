Weyarn/Valley: 608 Helfer kämpfen gegen die Wassermassen - Vorstufe zum Katastrophenfall - Landratsamt warnt

Unwetter am Montagabend

Beim Unwetter am Montagabend waren 25 Feuerwehren, THW und BRK im Einsatz. Besonders betroffen waren die Gemeinden Valley und Warngau. Das Landratsamt warnt vor weiteren Unwettern.

Der Einsatzbericht des Landratsamts:

Der Sommer der Gewitter hat nun auch den Landkreis Miesbach zum ersten Mal schwerer getroffen: Am Montagabend wurde ein Streifen zwischen Darching (Gemeinde Valley) und der Landkreisgrenze in Irschenberg verwüstet. Auch die Gemeinden Warngau und Weyarn wurden schwer getroffen. Anwohner berichten von über 40 Litern Regen, die innerhalb von knapp 20 Minuten niedergegangen sind. Hagel und Sturmböen richteten Schäden in noch unbekanntem Ausmaß an.

Krisenstab kommt zusammen - Vollalarm auch für das THW

25 der 36 Feuerwehren im Landkreis wurden in den Landkreis-Norden alarmiert. Unterstützung kam von den Feuerwehrverbänden der Landkreise München und Rosenheim mit je einer Wehr. Für das THW wurde Vollalarm für alle Kräfte im Landkreis ausgelöst. Auch das BRK war im Krisenstab, sowie mit der Unterstützungsgruppe und einer Verpflegungs-Einheit dabei. Bei der Feuerwehr Holzkirchen wurde zur Entlastung der Integrierten Leitstelle Rosenheim eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die die Koordinierung der zahlreichen Einsätze vor Ort übernahm. Insgesamt arbeiteten 608 ehrenamtliche Helfer alle Einsätze ab.



+ Hochwasser in Darching. © Thomas Gaulke

Das Landratsamt stellte um 22:09 Uhr Artikel 15 Katastrophenschutzgesetz fest – die Vorstufe zum Katastrophenfall. Die Feststellung dieses Artikels befähigte Kreisbrandrat Anton Riblinger zum Örtlichen Einsatzleiter. Er hat damit weitreichende Kompetenzen und kann Einsatzkräfte überörtlich besser koordinieren. Er wurde von seiner Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter unterstützt, die beispielsweise eine Lagekarte über alle größeren Einsätze führte. Um 0:40 Uhr in der Nacht wurde Artikel 15 BayKSG wieder aufgehoben.



Murenabgänge bei Oberwarngau und am Weyarner Berg

Zahlreiche kleinere Straßen mussten wegen Überflutungen lokal gesperrt werden. Die Bundesstraße B318 in Warngau und die Kreisstraße MB 17 bei Thalham waren gesperrt, die Autobahn A8 wegen eines Hagelsturms kaum befahrbar. Bei Oberwarngau und am Weyarner Berg gingen kleinere Muren ab.

+ Wassermassen in Darching (Gemeinde Valley). © Thomas Gaulke

Rund 70 Keller überflutet

Circa 70 Keller mussten ausgepumpt werden. Das Wasser floss teilweise knietief auf den Straßen. Es wurden Vorbereitungen getroffen, die Bewohner mehrerer Ortsteile in der Gemeinde Weyarn zu evakuieren. Glücklicherweise musste von diesen Vorbereitungen kein Gebrauch gemacht werden und alle Bewohner blieben in ihren Häusern.

Landratsamt warnt vor weiteren Unwettern: „Häuser und Keller sichern“

Gerade im Hinblick auf die Gewitter, die heute und in den kommenden Tagen vorhergesagt werden, bittet das Landratsamt alle Bürgerinnen und Bürger ganz eindringlich darum, Vorsicht walten zu lassen, Häuser und Keller zu sichern und sich selbst nicht in Gefahr zu begeben!