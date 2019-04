Vorfahrt genommen: 6000 Euro Sachschaden 

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit - und schon krachte es am Freitag (12. April) in Weyarn: Eine Lenggrieserin nahm einer Münchnerin die Vorfahrt.

Weyarn - Etwa 6000 Euro Sachschaden entstand am Freitag bei einem Unfall im Unfall im Ortsbereich von Weyarn. Laut Polizei wollte eine 48-jährige Lenggrieserin, unterwegs mit einem Skoda Yeti, gegen 12.30 Uhr von der Johann-Baptist-Zimmermann-Straße nach links in die Münchner Straße (Richtung Kreisverkehr) einfahren. Dabei übersah sie die von rechts kommende und bevorrechtigte Fahrerin (21) eines VW Up aus München. Beim Zusammenprall wurde niemand verletzt.