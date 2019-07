Schlierseerin prallt mit Weyarner zusammen

Beim Abbiegen ist eine Schlierseerin in Weyarn in den Fiat Panda eines 21-Jährigen gekracht - mit glimpflichem Ausgang.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag, 15. Juli, gegen 16.50 Uhr. Die 58-Jährige war mit ihrem Hyundai auf der Wattersdorfer Straße unterwegs und wollte nach links in die bevorrechtigte Miesbacher Straße einbiegen. Ein 21-Jähriger aus Weyarn fuhr mit seinem Fiat Panda auf der Miesbacher Straße und bog in die Wattersdorfer Straße ab. In der Wattersdorfer Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Insassen blieben unverletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro. Unfallursache ist laut Polizei wohl ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot beziehungsweise Abbiegen in zu engem Bogen.