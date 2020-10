Anpacken für Nachhaltigkeit: „Wirkstatt Oberland“ steht jetzt auf eigenen Beinen

Initiative gründet Verein

von Andreas Höger schließen

Aus dem Engagement einer Gruppe ist eine kleine Bewegung entstanden: Die „Wirkstatt Oberland“ will in der Region konkrete Projekte anschieben, um die Idee der Nachhaltigkeit stärker im Alltag zu verankern. Dafür wurde jetzt ein eigener Verein gegründet. An Ideen mangelt es nicht.