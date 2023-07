WeyHalla Soulchor feiert Zehnjähriges

Weyarn

Von Christine Merk schließen

Mit einem rauschenden Sommerfest hat der WeyHalla Soulchor sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Weyarn – Mit einem rauschenden Sommerfest hat der WeyHalla Soulchor sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Der Chor „family&friends“ hatte dazu in den Biergarten der WeyHalla eingeladen. Die Gäste ließen sich mitreißen von „leidenschaftlich und einfühlsam dargebotenem Gesang aus den letzten zehn Jahren, der auch James-Bond-Klassiker aus der ,Secret Soul Service Show’ in 2022 noch einmal aufleben ließ“, berichten die Veranstalter.

Das Publikum ließ sich anstecken, freute sich an tollen Solostimmen, am Charme der „Soul Kidz“ und an den „Soul Sisters“, die mit ihrem Showprogramm einen weiteren Höhepunkt des Abends setzten. Chorleiterin Anika „Any“ Kohlmorgen sorgte für gefühlvolle Überraschungsmomente, verwandelte das Publikum geschickt in Mitakteure. Sie brachte das Publikum bei „Knockin‘ On Heaven’s Door“ zum Mitsingen, ließ ihre Sänger die Gäste zum Mittanzen auffordern und holte zum Abschluss ehemalige, sichtlich bewegte Chormitglieder zu einem Chor-Oldie auf die Bühne.

Das Fest gab einen Vorgeschmack auf die WeyHalla-Jubiläums-Shows. Sie steigen am 2. und 3. Dezember in der WeyHalla.

