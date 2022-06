Wie Weyarn einmal war: Neuer Arbeitskreis Geschichte packt an

Von: Christine Merk

Teilen

Blick auf den Kirchturm der Kirche St. Peter und Paul in Weyarn © Anja Gevers

Wie Weyarn einmal war, diese Erinnerungen sollen der Nachwelt erhalten bleiben: Der neu formierte Arbeitskreis Geschichte will sich der jüngeren Vergangenheit widmen.

Weyarn – Welche Geschichten bergen die Höfe in Weyarn? Wo haben die Leute vor 50 Jahren eingekauft? Wo sind die Kinder zur Schule gegangen? So viel sei verraten: Es gab vier „Zwergschulen“ im heutigen Gemeindegebiet, und die Bürger der älteren Generation erinnern sich noch an die Zeit, in der manche im Winter ein Scheitl Holz mit zur Schule bringen mussten, damit dort geheizt werden konnte. Solche und andere Erinnerungen möchte der Arbeitskreis Geschichte sammeln, der sich neu gegründet hat (wir berichteten). Sprecherin Cornelia Schlickenrieder stellte dessen Leitbild am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats vor, der dafür sein Okay gab.

Wer sich für Geschichte interessiert, ist im AK weiterhin willkommen, betonte Schlickenrieder dabei. „Wir nehmen gerne noch Mitglieder auf.“ Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 8. Juni, um 19 Uhr im Bürgergewölbe statt.

Die Mitglieder des AKs – bei einem ersten Treffen waren es laut Schlickenrieder „zwölf im Alter zwischen Mitte 30 bis 80“ – möchten sich in erster Linie mit der jüngeren Ortsgeschichte, also dem 20. Jahrhundert, beschäftigen. Die Hobby-Historiker wollen Zeitzeugen befragen, um deren Erinnerungen auch für die Nachwelt zu bewahren, dieses mit fundierten Informationen aus Archiven ergänzen, Literatur und Zeitungsartikel auswerten. Damit die Ergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen, schwebt Schlickenrieder die Nutzung neuer Medien wie zum Beispiel Instagram vor. Dafür würde sie gerne junge Leute gewinnen.

Von Autobahnbrücken-Unterführung bis Ferienprogramm: Das haben die Weyarner Arbeitskreise heuer vor

Große Pläne wie ein virtuelles Heimatmuseum stehen eher langfristig auf der Agenda. „Wir werden nicht gleich das große Buch schreiben“, erklärte sie im Gemeinderat, „wir fangen langsam an und versuchen, uns nach und nach durchzuarbeiten.“

Stellvertretende Sprecherin des Arbeitskreises ist Sabine Strauß, Schriftführer Alessandro Mammino. Ein Budget in Höhe von 750 Euro hatte noch der bisherige Arbeitskreis beantragt. Schlickenrieder sieht dabei eventuellen Finanzierungsbedarf für Rechte an Fotos oder Infos zum Datenschutzgesetz.

Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU), der früher selbst Sprecher des AK Geschichte war, freute sich über dessen Wiederbelebung. „Ich denke, es ist ein wichtiger Arbeitskreis“, sagte er im Gemeinderat. „Wer nicht weiß, wo er herkommt, weiß nicht, wo er hin will.“