Wohnhaus in Thalham soll für sieben Jahre Asylunterkunft sein

Von: Christine Merk

Im Nebengebäude des ehemaligen Gasthauses Pritzl leben bereits seit 2014 Asylbewerber. © Thomas Plettenberg

Im rückwärtigen Nebengebäude des ehemaligen Gasthofs Pritzl in Thalham werden auch künftig Asylsuchende eine Bleibe finden. Vorerst aber nur für die nächsten sieben Jahre.

Weyarn – Im rückwärtigen Nebengebäude des ehemaligen Gasthofs Pritzl in Thalham werden auch künftig Asylsuchende eine Bleibe finden. Das Landratsamt kann auf diese Liegenschaft, die es angemietet hat, in der aktuellen Situation nicht verzichten. Allerdings soll das Wohnhaus nicht auf Dauer eine Asylunterkunft sein, sondern vorerst nur für die nächsten sieben Jahre. Darauf einigten sich Vertreter des Landratsamts und die Gemeinderäte in einer Sitzung am Mittwochabend. Nun muss sich noch der Bauwerber einverstanden erklären.

Wie berichtet, war dem Gemeinderat ein Antrag auf Nutzungsänderung des Nebengebäudes in eine Asylunterkunft vorgelegen. Zwar leben schon seit 2014 Geflüchtete in dem Haus, allerdings war es nie offiziell umgenutzt. Mit diesem Schritt wäre das Schicksal des Gebäudes aber quasi für immer besiegelt, befürchteten einige Gemeinderäte. Zudem finden viele, dass die Lage in Thalham für eine Unterkunft nicht geeignet ist.

Als „letztes Mittel“ erwogen die Gemeinderäte eine Veränderungssperre. Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) organisierte daraufhin ein Treffen mit Vertretern des Landratsamts. Das Ergebnis: Das Gebäude soll in eine Asylunterkunft umgenutzt werden, allerdings mit einer zeitlichen Begrenzung auf sieben Jahre. Es wäre das gleiche Modell wie beim Bastenhaus in Tegernsee, erklärte Wöhr. „Der Grundstückseigentümer hat signalisiert, dass er damit einverstanden ist.“ Die Gemeinde würde damit auf eine Veränderungssperre verzichten.

Dörflicher Charakter soll erhalten bleiben - Deswegen nur vorübergehend

Wöhr hatte zuvor erläutert, warum die Gemeinde eine dauerhafte Umnutzung nicht wolle. Zum einen gehört das Haus zur größten gewerblich genutzten Liegenschaft in Thalham, das soll auch so bleiben. Zum anderen soll der dörfliche Charakter des Orts erhalten bleiben. Ein dritter Grund ist die schlechte Anbindung Thalhams. Die Menschen sind auf die RVO-Busse, auf private Mitfahrgelegenheiten oder aufs Trampen angewiesen, um etwa zum Einkaufen, zum Arzt oder zu Behörden zu kommen. Diese Sorge, die auch der Weyarner Arbeitskreis Asyl hat, bleibt natürlich. Die Gemeinde habe aber das Landratsamt auf diese Problematik hingewiesen, erklärt Wöhr. So sollten wenigstens keine Mütter mit Kindern oder Familien dort untergebracht werden.

Betty Mehrer (SPD) hoffte in der Sitzung, dass das Haus mit dieser Zukunftsoption auch ein bisschen saniert werde. Florian Holzmann-Penzenstadler (CSU) meinte, dass das Landratsamt als Mieter darauf ein Auge haben werde. Der Beschluss fiel gegen die Stimmen von Albert Zinsbacher (CSU) und Katharina Wacker (SPD).