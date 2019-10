Zu geringer Abstand: 10.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Weil er zu wenig Abstand gehalten hatte, fuhr ein Fischbachauer mit seinem Pkw auf das vor ihm fahrende Auto auf. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Weyarn - Die Holzkirchner Polizei berichtet: Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr befuhren ein 62-jähriger Gaißacher mit einem blauen Peugeot und ein 54-jähriger aus Fischbachau in einem grauen Skoda die Holzollinger Straße in Richtung Seehamer Straße in Weyarn. An der Einmündung zur Seehamer Straße musste der Gaißacher verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende Skoda-Fahrer fuhr aufgrund eines zu geringen Abstands auf den blauen Peugeot auf. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

