Zu nass, zu steil: Sattelzug bleibt am Arnhofer Berg hängen

Weil ein Sattelzug am regennassen Arnhofer Berg hängenblieb, kam es zu einer Sperrung. (Symbolbild)

Kreisstraße MB 20 nach Unfall gesperrt

Von Katrin Hager

Der Arnhofer Berg hat seine Tücken. Damit hatte am Donnerstag ein Lkw-Fahrer zu kämpfen. Weil der Sattelzug nicht weiterkam, musste gesperrt werden.

Weyarn - Wegen eines Verkehrsunfalls musste am Donnerstagvormittag für etwa eine Dreiviertelstunde die Kreisstraße MB 20 am Arnhofer Berg (Gemeinde Weyarn) gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, fiel zwar der Schaden gering aus, verletzt wurde auch niemand. Doch ein Sattelzug kam an der Steigung nicht mehr vom Fleck.

Laut Polizeibericht fuhr ein 50-jähriger Berufskraftfahrer aus Feldkirchen-Westerham auf der Kreisstraße MB20 aus östlicher Richtung in Richtung Mittenkirchen. Auf der Hälfte der Steigungsstrecke des Arnhofer Bergs musste er verkehrsbedingt mit seinem Lkw stehenbleiben.

Sattelzug hatte mitten in Steigung halten müssen

Als er bergauf wieder anfahren wollte, drehten die Reifen des Sattelzugs aufgrund der Nässe und der Steigung immer wieder durch. Im Rahmen der Anfahrversuche geriet der Stattelzug leicht ins Bankett und fuhr sich dort fest.

Erst ein ortsansässiger Landwirt konnte den Lkw mit seinem Traktor befreien. Für die Dauer der Bergungsaktion war die MB 20 an der Unfallstelle für etwa 45 Minuten beidseitig gesperrt. Es entstand Flurschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

