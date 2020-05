Zu schnell unterwegs: Holzkirchner gerät ins Schleudern

Die Kontrolle über sein Auto verloren hat ein 29-Jähriger am Samstag an der A 8 bei Weyarn. Der Holzkirchner blieb unverletzt.

Weyarn – Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, war der BMW-Fahrer gegen 17.30 Uhr Richtung Salzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Weyarn wollte er von der A 8 abfahren und unterschätzte in der Ausfahrt seine Geschwindigkeit. Auf regennasser Fahrbahn geriet er deshalb ins Schleudern und kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er mehrere Verkehrszeichen.

Eine 48-Jährige aus dem Landkreis München fuhr anschließend über eines dieser Verkehrszeichen und holte sich dadurch einen Platten. Der Gesamtschaden des Unfalls beträgt circa 15 150 Euro.

Der 29-Jährige muss nun mit einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Er bekommt zudem einen Punkt in Flensburg und muss 145 Euro Bußgeld bezahlen.