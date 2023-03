Zwei Reservisten erklären, welche Bedeutung Veteranenvereine heute noch haben

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Aktiv im Veteranen- und Reservistenverein Neukirchen: Christian Fischer (l.) ist Hauptfeldwebel der Reserve und nach mehreren Auslandseinsätzen sogenannter Einsatzveteran. Bernhard Sifferlinger (r.) steht dem Verein vor. © TP

Seit dem Ende der Wehrpflicht bangen Veteranen- und Reservistenvereine um Nachwuchs. Zwei Mitglieder des Veteranen- und Reservistenvereins Neukirchen erklären, welche Bedeutung Veteranenvereine heute noch haben.

Neukirchen – Wir sprachen mit dem ehemaligen Marinesoldaten Bernhard Sifferlinger (56) und dem Einsatzveteranen und Hauptfeldwebel der Reserve Christian Fischer (43) vom Veteranen- und Reservistenverein Neukirchen. Im Interview erklären die beiden, was sie von der Wiedereinführung einer Dienstpflicht halten, die seit dem Ukrainekrieg diskutiert wird.

Herr Fischer, Herr Sifferlinger, ich habe mir Veteranen viel älter vorgestellt, als Sie es sind...

Bernhard Sifferlinger: Veteran bedeutet „Altgedienter“. Demnach darf sich jeder Veteran nennen, der seinen Pflichtwehrdienst abgeleistet hat. Ich finde das falsch. Wer nicht an einem Kampfgeschehen beteiligt war, sollte sich nicht Veteran nennen. Ich selbst bezeichne mich nur als Reservist.

Christian Fischer: Die Amerikaner unterscheiden strikter zwischen Reservisten und Veteranen. Letztere waren im Kampfeinsatz. Sie haben einen ganz anderen Stellenwert als jene, die „nur“ Militärdienst geleistet haben. Die Amis haben aber auch ein anderes Grundverständnis vom Militärischen. In den USA geht man zum Militär, um gesellschaftliches Ansehen zu erreichen.

Warum sind Sie zum Militär gegangen?

Fischer: Ich kam als Grundwehrdienstleistender zur Bundeswehr. Zivildienst kam für mich nicht infrage, weil ich keine soziale Ader damals dafür hatte. Daraus wurden dann über 15 Jahre. Sifferlinger: Ich wurde einberufen. Ich dachte mir, wenn ich schon Dienst leisten muss, will ich wenigstens fern der Heimat was erleben. Deshalb bin ich zur Marine. Das war eine schöne Zeit. Ich wäre grundsätzlich auch bereit gewesen, mich danach als Zeitsoldat zu verpflichten. Aber das Minimum von vier Jahren war mir dann zu lang.

Im Film „Jack Reacher“ sagt Tom Cruise, der einen Veteranen spielt, es gebe vier Gründe, zum Militär zu gehen: Entweder weil es eine Familientradition ist. Oder weil man seinem Land dienen will. Oder weil man den Job braucht. Oder aber auch: weil man Spaß am Töten hat.

Fischer: Eine Familientradition ist es in meinem Fall. Schon mein Vater war bei der Bundeswehr, mein Großvater als Wehrdienstleistender bei der Wehrmacht. Dem Land dienen? (Überlegt.) Ich denke, da wächst man rein. Als junger Mensch hat mich mehr die Abenteuerlust getrieben, weniger die Idee, meinem Land zu dienen. Spaß am Töten: Das ist nicht mein Fall.

Soldaten können aber in die Lage kommen, jemanden zu töten.

Fischer: Nehmen wir das Beispiel Afghanistan. Wir sind da nicht nur rein, um Brücken zu bauen und Brunnen zu bohren. Es ging darum, ein sicheres Umfeld für NGOs und staatliche Stellen zu schaffen. Das heißt im schlimmsten Fall, dass ich für die Durchsetzung meines Auftrags auch militärische Gewalt anwende, unter Beachtung der Einsatzregeln. Aber das Wort „Krieg“ wollten wir alle nicht in den Mund nehmen, obwohl es sich damals auch um Kampfeinsätze handelte.

Sie waren in Afghanistan, im Kosovo und in Bosnien, um nur ein paar Ihrer Auslandseinsätze zu nennen. War das gefährlich?

Fischer: Ja, mehrmals. Man hat auch Angst. Diese gehört dazu und ist natürliches menschliches Verhalten.

Wurden Sie verwundet?

Fischer: Gott sei Dank nein. Allerdings gibt es nicht nur sichtbare Verletzungen. Es gibt psychische Wunden. Die habe ich auch an mir festgestellt. Man hat Bilder im Kopf, die hierzulande in der Regel nur Polizei und Rettungskräfte sehen. Der Anblick eines Kindes, dem eine Mine den Unterschenkel weggerissen hat zum Beispiel, brennt sich ein. Man kehrt als ein anderer Mensch aus einem Einsatz zurück.

Wie reagierten die Menschen auf Sie als Soldat?

Fischer: Unterschiedlich. Bei uns im Landkreis gibt es eine militärische Tradition, nicht zuletzt durch die Sport- und Gebirgsschützenvereine. Da begegnen mir die Menschen unbefangen. Aber in meiner Amtsausübung wurde ich zur Genüge beschimpft. Ich habe das nie persönlich genommen, die Uniform war ja mein Schutzschild. In Afghanistan aber bekam ich manchmal abgründige Feindseligkeiten zu spüren. Andererseits auch tiefe Dankbarkeit. In den USA wurde ich mal mit dem Hitlergruß begrüßt. Da ist bei manchen die Zeitrechnung 1945 stehen geblieben.

Manche beäugen Veteranenvereine misstrauisch...

Fischer: Das gibt es. Die hören „Veteranenverein“ und denken: Keimzelle des Faschismus! Aber wir sind keine alten Suffköpfe, die im Wirtshaus „Heil Hitler“ schreien. Das Gegenteil ist der Fall.

Wobei es in der Truppe Rechtsextremismus gibt.

Fischer: Wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Der große Unterschied zwischen der Bundeswehr und ihrer Vorgängerin ist: Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Die Soldaten schwören ihren Diensteid auf die Bundesrepublik und das Volk, und nicht wie früher auf eine Person. Jeder Auslandseinsatz muss zum Beispiel zuvor vom Bundestag legitimiert werden. Das ist für mich ganz zentral. Als Soldat ist man Staatsbürger in Uniform. Als solcher ist man den Grundrechten ganz besonders verpflichtet. Man schützt diese Werte. Sifferlinger: Als Veteranen- und Reservistenverein sehen wir es als unsere Aufgabe, die Erinnerung an die Vergangenheit wach zu halten, zu mahnen und aufzuklären.

Wie machen Sie das?

Sifferlinger: Unsere Hauptaufgabe ist die Erhaltung der Kriegerdenkmäler und das Gedenken an die Gefallenen. Indem wir an das Blutvergießen erinnern, mahnen wir zum Frieden. Ein Sprichwort sagt: Im Krieg gibt es nur Verlierer. Das machen wir deutlich.

Fischer: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sein müssen. Frieden und Freiheit sind ja nicht selbstverständlich. Deshalb sollte man das Militär nicht vorverurteilen. Veteranen- und Reservistenvereine können helfen, hierzu eine Haltung zu finden.

Seit Ende der Wehrpflicht kämpfen viele Veteranenvereine ums Überleben.

Sifferlinger: Auch uns sind dadurch viele Mitglieder verloren gegangen. Wir haben dann angefangen, Fördermitglieder zu gewinnen. Die muss man aber aktiv suchen.

Der russische Angriff auf die Ukraine löste eine Debatte um die Wiedereinführung einer Dienstpflicht aus. Was halten Sie davon?

Fischer: Das Aussetzen der allgemeinen Wehrpflicht 2011 fand ich persönlich einen Fehler. Denn damit brachen nicht nur die Grundwehrdienstleistenden sondern auch die Zivildienstleistenden im sozialen und staatlichen System weg. Ich finde, es sollte eine allgemeine Dienstpflicht für alle Geschlechter geben, denn als Bürger habe ich nicht nur Rechte sondern auch Pflichten. Dazu gehört auch das Eintreten für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und die Hilfestellung für Mitbürger.

Sifferlinger: Meiner Meinung nach sollte man wieder ein Pflichtdienstjahr einführen, das für alle Geschlechter gilt. Es sollte allerdings jeder die freie Wahl haben zwischen Wehrdienst und Zivildienst.