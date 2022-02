Weyarn: Zukunft für den „Eierkäufer“

Von: Christine Merk

Um das Jahr 1820 soll das Haus an der Engstelle in Wattersdorf erbaut worden sein. Ein Architektenehepaar hat es nun erworben. © Thomas Plettenberg

In Wattersdorf bei Weyarn bekommt ein lange leerstehendes Haus eine Zukunft: Das markante denkmalgeschützte Anwesen „Beim Eierkäufer“ soll saniert werden.

Weyarn – Denkmalgeschützte Anwesen haben oft ein trauriges Schicksal: Die Sanierung unterliegt strengen Auflagen und ist damit so teuer, dass die Besitzer die Finanzierung nicht stemmen können. Die Häuser verfallen und werden zum Schandfleck.

Ein altes Haus in Wattersdorf entgeht einer solch trüben Zukunft. „Es hat sich ein Eigentümer gefunden, der das Haus sanieren und der Wohnnutzung zuführen will“, verkündete der Weyarner Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Es handelt sich um ein Gebäude auf der Südseite der Weyarner Straße direkt an der Engstelltelle. „Vorstehendes Krüppelwalmdach, Giebellaube und Putzdekor, erbaut um 1820“ – mit diesen Merkmalen ist das Haus in der Liste der Baudenkmäler aufgeführt.

Wie Kreisbaumeister Christian Boiger auf Nachfrage erklärt, wurde es von einem Architektenehepaar erworben. „Es ist äußerst erfreulich, dass dieses lange verwaiste Haus Liebhaber gefunden hat“, sagt er. Boiger weiß auch einiges zur Geschichte des Hauses. Ehemaliger Besitzer sei ein Naturalienhändler gewesen, erklärt der Kreisbaumeister weiter, daher der Hausname „Beim Eierkäufer“. Es sei anzunehmen, dass das Haus zuvor in amtlichem Zusammenhang mit dem seit den 1930er-Jahren nicht mehr existierenden Hofmarksschloss Wattersdorf gestanden habe.

Architektenpaar will denkmalgeschütztes Anwesen sanieren

Das Architektenpaar, welches das Haus nun erworben hat, habe denkmalfachlich eine sehr gute Grundlagenermittlung und Vorplanung vorgelegt, erklärt Boiger. Die Planung sei bereits bis ins Detail mit der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt und dem Landesamt für Denkmalschutz abgestimmt. „Die neuen Besitzer haben ein vielseitiges Kompendium an Plänen, Fotos, Zeichnungen und Textpassagen erarbeitet, in dem die Hausgeschichte aufgearbeitet wird und nach dem der Sanierungsplan ausgerichtet ist“, teilt der Kreisbaumeister mit. „Bis jetzt scheint es eine mustergültige Sanierung beziehungsweise Revitalisierung eines Denkmals zu werden.“