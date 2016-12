Im Drogenrausch: Österreicher (20) kracht in Leitplanke

Unfall auf der A8

Weyarn - Unter Drogeneinfluss hat ein 20-jähriger Innsbrucker am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der A8 bei Weyarn gebaut. Er kam leicht verletzt davon.

Unter Drogeneinfluss hat ein 20-jähriger Innsbrucker am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der A8 bei Weyarn gebaut. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, war der Österreicher gegen 6.40 Uhr mit seinem Audi A3 Richtung Salzburg unterwegs, als er zwischen dem Parkplatz Seehamer See und der Leitzachsenke plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Dort schlitterte das Fahrzeug noch einige Meter entlang, ehe es mit einem Totalschaden liegenblieb.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der Mann „drogentypische Ausfallerscheinungen“ zeigte. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Was die Verletzungen anbelangt, kam der 22-Jährige mit einem Schleudertrauma und ein paar Prellungen glimpflich davon. Die rechte Fahrspur musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

