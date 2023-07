Eine Wiederentdeckung: 42 Werke Ornys im Rathaus und im Bürgergewölbe zu sehen

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Einem künstlerischen Schatz kommen die Werke von Ludwig Orny gleich. Sepp Hatzl, Bürgermeister Leonhard Wöhr und Herbert Klee freuen sich, diese nun in einer Retrospektive präsentieren zu können. © stefan Schweihofer

In Großseeham hatte der Münchner Künstler Ludwig Orny ein Atelier. Er war auch in der Region unterwegs, um eindrucksvolle Landschaften zu malen. Weyarn würdigt ihn nun mit einer Retrospektive.

Weyarn – Dass Ludwig Orny, Münchner Künstler mit Atelier in Großseeham, weitgehend unbekannt geblieben ist, ist angesichts der Vielfalt und Spannbreite seines Oeuvres kaum zu verstehen. Sein Werk ist ein Schatz, den die Gemeinde Weyarn und der Förderverein Kultur und Geschichte nun heben. Im Bürgergewölbe und im Rathaus ist eine Retrospektive zu sehen, die morgen, Freitag, mit einer Vernissage öffnet.

In der Gemeinde Weyarn ist Ludwig Orny (1920-2005) kein Unbekannter. Zum Projekt „Dorf 2000“ schuf er die riesige Bronzeskulptur „Die Schreitende“, die neben dem Rathaus steht. Seine Witwe vermachte das Kunstwerk 2020 der Gemeinde. Ältere Bürger erinnern sich gut an die riesigen futuristischen Skulpturen im Garten des Atelierhauses in Großseeham, die ein bisschen wie eine Mischung aus Ufo und Brüssler Atomium aussahen: anarchisch, avantgardistisch, komplex. So wie viele anderevon Ornys Arbeiten – ob Gemälde oder Plastiken. Sie entstanden im Münchner Atelier, das Orny 1945 bezog, ab 1959 im Großseehamer Atelierhaus und ab 1966 auch im Atelierhaus auf Korfu, das der Künstler innen und außen zu einem eigenständigen Kunstwerk mit Wandmalereien, selbstdesignten Teppichen und Skulpturen gestaltete.

Orny: malte Kinoplakate - diese veränderten die Kinofassaden

Orny wurde 1920 in Pressburg (heute Bratislava) geboren, absolvierte eine Lehre als Plakat- und Schriftenmaler und die Fachliche Fortbildungsschule, um mit gerade mal 19 Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in München zu studieren. Später wurde er Meisterschüler bei Adolf Schinnerer. Neben dem Studium malte er Kinoplakate, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch dabei schuf er eindrucksvolle, gigantische Installationen, die Kinofassaden architektonisch geradezu veränderten und den Theaterraum nach draußen in den öffentlichen Raum expandierten.

In seiner Kunst mäandert Orny zwischen gegenstandslosem und abstraktem Stil. Aber immer malt er ganze Serien: kleinformatige Farben- und Formenspiele; zarte Landschaften („Landschaft in Großseeham“, 1960er Jahre) und eindrucksvolle, pastöse Landschaftsbilder („Weg nach Reichersdorf“, 1967), die wie Holzdrucke wirken.

Orny entwickelt eigene Technik: großformatige Landschaftsgemälde

Damit beginnt Orny, eine ganz eigenen Technik zu entwickeln. Die perfektioniert er in den sehr plastischen, geradezu dreidimensionalen und metallisch schimmernden, großformatigen Landschaftsgemälden wie „Olivenhain“ (1989), „Grün zu bewegtem Blau“ (2001) und „Rote Strahlen in Blau“ (2001). Dazwischen kleinformatige, aquarellartig wirkende Detailansichten („Baumkrone“ 1984), großformatige Landschaftspanoramen („Blick auf Epirus“, 1979) oder abstrakte, kantige, aber doch weich und erotisch wirkende Figuren auf Papier oder als Skulptur in Messing („Ballett“ I und II,1975 „Pas de Deux“, 2002). Und schließlich die grafischen Quader mit psychedelischer Tiefenwirkung in Öl/Papier auf Fotokarton, auf Spanplatten aufgebracht und in Metallrahmen eingefügt („Polytochon“, 1967-69), mit denen Orny unter anderem das Münchner Atelier ausgestattet hat. Es ist heute noch in dem gleichen Zustand, in dem es Orny verließ. Dort findet sich fast das gesamte Ouevre des Künstlers, zu dem seine Witwe Helga als Ornys ehemalige Galeristin 2006 ein Werksverzeichnis erstellte. Nach ihrem Tod soll es an die Münchner Hypokulturstiftung übergehen.

Nun will der Förderverein Kultur und Geschichte mit Sepp Hatzl, Albert Loeffler sowie Katja und Herbert Klee das Werk von Orny nochmals zeigen und hat zusammen mit der Gemeinde und Bürgermeister Leonhard Wöhr 42 Arbeiten aus seinem gesamten Schaffen nach Weyarn geholt. Im Bürgerkeller und im Dachstuhl des Rathauses hat sie der Künstler Herbert Klee zweiteilig ausgeglichen kuratiert. Dass die Werke zum Gros scheinbar schofelig und nachlässig auf Spanplatten und in alten Billigrahmen daherkommen, vermittelt dem Betrachter den Eindruck, er selbst würde den künstlerischen Schatz heben und den Künstler Ludwig Orny wiederentdecken.

Ausstellung von 15. bis 30. Juli im Bürgergewölbe und Rathaus mittwochs von 18 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eröffnet wird sie mit einer Vernissage am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr.