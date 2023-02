Zwei Großbrände und viele Übungsstunden

Von: Joshua Eibl

Teilen

Neu gewählt wurde der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Föching. © zeigt

30 Einsätze, 1.651 Stunden wurde geübt. Die Freiwillige Feuerwehr Föching hält ihre Jahreshauptversammlung ab

Föching – Ein Brand mit dramatischen Folgen hielt die Freiwillige Feuerwehr Föching vor ihrer Haustüre Ende August für zehn Stunden in Atem. Die Truppe rückte zu einem Großbrand in die Hauptstraße aus, vor Ort stand ein Wohn- und Geschäftshaus in Flammen, die ortsumliegenden Wehren unterstützen die Arbeiten. Zwei Personen wurden dabei über eine Steckleiter gerettet, während der Brandbekämpfung und dem Innenangriff mit Atemschutz konnten eine Frau und ein Hund leider nur noch tot geborgen werden.

Die detaillierte Statistik hat Kommandant Martin Fischhaber nun bei der Hauptversammlung vorgestellt. Mit 30 Einsätzen blicken die Kameraden auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zu einem Brand kam es in der Kinderland-Kita in Holzkirchen am 2. November. Bei dem Großaufgebot mehrerer Feuerwehren half die Freiwillige Feuerwehr Föching bei den Löscharbeiten.

Außerdem haben die Föchinger technische Hilfe bei Hochwasser, Stürmen, Verkehrsunfällen und dem Öffnen von Türen geleistet und sind bei Alarmen von Brandmeldeanlagen ausgerückt. Zudem unterstützten die Aktiven die Polizei und den Rettungsdienst bei deren Arbeit und brachten bei Monatsübungen mehr 1651 Stunden ein. Einige Feuerwehrdienstleistende nahmen an diversen Fortbildungen auf Landkreisebene teil. Eine Jugendgruppe befand sich in der Modularen Truppmann Ausbildung (MTA), bei der sie während des ganzen Jahres fleißig für den Ernstfall geübt haben.

Das Eintreffen des neuen Löschfahrzeuges, welches lange in Fösching erwartet wurde, stellte einen großen Höhepunkt dar. Im Mai wurde das neue Gefährt LF20 im Beisein der ganzen Mannschaft und von Ehrengästen kirchlich gesegnet.

Für einen feierlichen Abschluss der Versammlung sorgten die Ehrungen zahlreicher langjähriger Vereinsmitglieder und von aktiven Feuerwehrlern. Auch der Vorstand der Feuerwehr Föching wurde von den Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung erneut gewählt. je

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.