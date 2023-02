14 Stunden Tanz und beste Laune: Crachia präsentiert sich als vorbildlicher Gastgeber

Gardetreffen

Es war eine mehr als gelungene Premiere, als die Haushamer Faschingsgesellschaft Crachia Gastgeber für das oberbayerische Gardetreffen sein durfte. Der Landesverband im Bund Deutscher Karneval hatte die Veranstaltung heuer erstmals an die Faschingshochburg an der Schlierach vergeben.

Hausham – 14 Stunden lang zeigten 30 Gruppen aus ganz Oberbayern im Alpengasthof Glück Auf, wie vielfältig sie den Garde- und Showtanz interpretieren und begeisterten damit nicht nur ihre Kollegen. Den ganzen Tag über kam auch viel Publikum, um sich bei freiem Eintritt und bester Verköstigung ein paar Stunden mitreißen zu lassen von schmissigen Märschen und fetzigen Tänzen. So, wie Ilse Aigner, die unter anderem den Kirchheimer Narrenrat mit seiner Zauberlampe und die Gmunder Seegeister live erlebte. „Ein toller Nachmittag“, sagte die Landtagspräsidentin, die sich im mit Borten besticktem Mantel und extravagantem Hut unter das Haushamer Publikum gemischt hatte.

Die Chance, das Treffen auszurichten, hatte sich für die Crachia kurzfristig ergeben, weil der ursprüngliche Ausrichter abgesprungen war. „Wir haben uns riesig über das Angebot gefreut“, sagt Präsident Alexander Thamm, der mit seinem Team sofort loslegte, als Bürgermeister Jens Zangenfeind die Unterstützung der die Gemeinde zugesichert hatte. Obgleich eine Großveranstaltung, war die Atmosphäre familiär, weil alle Beteiligten die Begeisterung für den Fasching eint. Allein 170 Leute von der Crachia seien im Einsatz gewesen, resümiert Thamm und beschreibt, wie sein versuchte, die eigene Form des Feierns auch den Gästen zu vermitteln. „Im Herzen lieben wir alle den Fasching, aber jeder macht es auf seine Weise.“ In Hausham gehören dazu unbedingt Eröffnung und Abschied wie sie bei den Elferratssitzungen üblich sind mit Elferräten, Fanfarenzug und dem großen Finale mit allen Mitwirkenden zum Schluss. Bis es dazu kommen sollte, ging es langsam auf Mitternacht zu, und natürlich waren viele Gruppen bereits abgereist, weil sie im Fasching auch andere Auftritte haben. Und doch war es noch eine beachtliche Zahl von Aktiven, die zum Abschluss mit einer gemeinsamen Polonaise durch den Saal zog. „Gradios“, lobten die Gäste. Alle genossen den Austausch, der sonst häufig zu kurz kommt. Dazu die lange Corona-Pause, was die Freude darüber, wieder miteinander feiern zu können, noch steigerte.

„Back on Stage“ war dann auch das Motto des Faschingskomitees Mering Lach Moro. Als hätten sie drei Sessionen in eine packen müssen, begeisterten die Tänzerinnen nicht nur mit hochkarätig ausgeführten Darbietungen sondern vor allem mit elf kompletten Kostümwechseln in 17 Minuten und 160 aufwendigen Einzelkostümen, was hinter der Bühne mit einer unglaublichen Logistik verbunden sein musste. Nicht nur Mats Müller und Verena Strim, die als Moderatoren launig und kompetent durch den Tag leiteten, waren beeindruckt. Müller: „Ich hab schon viel erlebt, aber das ist der Oberhammer.“

Am Ende war es ein abwechslungsreiches Programm mit tanzenden Prinzenpaaren, klassischen Garden und vielfältigen Showdarbietungen – und der Glitzerbox als Besonderheit. Um die Garderoben sauber zu halten, hatte die Crachia kurzerhand einen Marktstand mit Folie, Discokugel und Spiegeln ausgekleidet – zugleich ein riesen Spaß.

