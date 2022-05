20 Jahre Alpengasthof Glück Auf in Hausham

Familie Seidl von links nach rechts: Tochter Alexandra, Wirt Hans Seidl, Tochter Lisa und Wirtin Gabi Seidl. © Nicolai Georg

Idyllisch gelegen, zwischen Schlierach und dem Fuß des Huberspitz, thront der historische Alpengasthof Glück Auf in Hausham.

Seit mittlerweile 20 Jahren sind Gaby und Hans Seidl die Wirte im ehemaligen Gewerkschaftshaus der Bergbaugemeinde und heißen ihre Gäste mit gutbürgerlicher Küche und einer familiären Atmosphäre willkommen.

Eigentlich stammt der Bayer mit Leib und Seele aus Gmund am Tegernsee. Gemeinsam mit seiner Frau Gaby pachtete er 2001 das ehemalige Gewerkschaftshaus der Bergbauarbeiter von der Gemeinde Hausham. Um daraus eine gemütliche Wirtschaft sowie ein Gästehaus zu machen, waren zunächst einige Umbauten und Renovierungen notwendig. „Da mussten wir viel machen, vor allem um die Gästezimmer herzurichten“, erinnert sich Hans Seidl. Entstanden ist ein Anlaufpunkt für Jung und Alt, für Urlauber, Ausflügler und Stammgäste – eben alle, die die bodenständige, ehrliche und authentische Art des Alpengasthofs Glück Auf und seinem Team lieben.

Gemütliches Stüberl, festlicher Saal: Feiern im Alpengasthof Glück Auf

Denn so ist nicht nur das Wirtspaar, sondern auch die Speisekarte in der Wirtschaft. Vom kalten Braten bis hin zum Zanderfilet – bei den Seidls bleibt kein Magen leer. „Wir bieten gutbürgerliche Gerichte zu moderaten Preisen an“, erklärt der Wirt. Beliebt bei den Gästen ist nicht nur der Schweinebraten mit hausgemachter Soße und Knödel, sondern auch das besondere Angebot an den Wochenenden. Denn Hans Seidl hat sich auf die Zubereitung von Steaks vom Kamingrill spezialisiert. Dieser ist das Herzstück der großen Gaststube mit 50 Plätzen und der Chef persönlich grillt dort die feinen Fleischspezialitäten. Dabei wird immer wieder ein anderes Länderthema aufgegriffen – von Brasilien über Irland bis Österreich. „Dazu gibt es ein großes Salatbuffet, das ist bei meinen Gästen sehr beliebt“, freut sich der Wirt. Mittwochs ist Spareribs-Abend, natürlich auch auf dem offenen Feuer zubereitet. In den Sommermonaten wird für die besonderen Köstlichkeiten der offene Grill auf der Terrasse angeworfen.

In den vergangenen Monaten hat der gemütliche Biergarten mit Platz für rund 100 Gäste einen umfangreichen Feinschliff bekommen. Dieser liegt geschützt auf der Rückseite der Wirtschaft, mit freiem Blick in die Natur, ohne störende Autos und direkt daneben einem Kinderspielplatz. Der idyllische Platz lädt jetzt aber nicht nur in den warmen Sommermonaten zum Verweilen und Genießen ein, denn Hans Seidl hat seine Terrasse nun auch für die unbeständigeren Wetterlagen fit gemacht. Zwei große neue Schirme überdachen nun die gesamte Terrasse und für die kühleren Tage kann der Wirt sogar die eingebauten Heizstrahler anschalten. Ein Windfang rund um den Biergarten schützt dann noch zusätzlich vor Wind und Wetter – so können die Gäste im Alpengasthof Glück Auf dieses lauschige Plätzchen jetzt fast das ganze Jahr über genießen.

Neben dem normalen Wirtshausbetrieb finden vor allem viele Feierlichkeiten im Alpengasthof statt. Neben dem großen Saal mit 290 Plätzen bietet sich vor allem das Stüberl im ersten Stock mit 55 Plätzen für Geburtstagsfeiern, Taufen oder kleine Hochzeiten an. Wer mit der Familie gerne zu einem Treffen zusammenkommt, der kann es sich auch in einem der beiden Nebenzimmer mit 20 und 30 Plätzen gut gehen lassen. „Wir sind für jede Art von Feierlichkeit gut aufgestellt“, sagt Seidl. Als eingefleischter FC Bayern-Fan verpasst der Wirt natürlich kein Fußballspiel seiner Mannschaft, die live per Sky im Nebenzimmer gezeigt werden. Seit vielen Jahren bewirtschaften Gaby und Hans Seidl nun auch schon erfolgreich das Haushamer Volksfest, das nur wenige Meter entfernt auf der großen Fläche unterhalb des Alpengasthofs, jährlich im Sommer stattfindet.

„Zusammenhalt und Bodenständigkeit – das ist das Wichtigste“

Ein herzliches Verhältnis pflegt das Wirtspaar auch zu seinen Stammgästen. „Die kommen mittlerweile auch schon seit 20 Jahren zu uns, da sind richtige Freundschaften entstanden“, sagt Hans Seidl. Denn mit seiner direkten Lage am Bodensee-Königssee-Radweg, ist der Alpengasthof Glück Auf in den Sommermonaten Anlaufstelle für viele Radfahrer und Kurzurlauber. Die können sich dann nicht nur in der Wirtschaft stärken, sondern auch ein paar Tage Pause in einem der Zimmer machen. 38 Betten in Einzel-, Zweibett- oder Doppelzimmern stehen den Übernachtungsgästen zur Verfügung. Ein besonderes Plätzchen ist die 45 Quadratmeter große „Hochzeitssuite“ im Dachgeschoss, mit Balkon und herrlichem Bergblick. Das Frühstück ist bei einer Übernachtung immer inklusive.

Auch wenn nicht immer alle Zeiten leicht waren, für Gaby und Hans Seidl war es die richtige Entscheidung, vor 20 Jahren das ehemalige Gewerkschaftshaus zu übernehmen und zu dem zu machen, was es heute ist. „Zusammenhalt und Bodenständigkeit – das ist das Wichtigste“, sagt der Wirt. Ein Erfolgsrezept, das sich definitiv bewährt hat. Denn im Alpengasthof Glück Auf in Hausham dürfen sich die Gäste jederzeit auf eine herzliche und familiäre Atmosphäre, gepaart mit gutem Essen freuen – und das noch für viele weitere Jahre. Selina Benda

Kontakt

Alpengasthof Glück Auf

Familie Seidl

Am Sportplatz 1

83734 Hausham

Web: www.alpengasthofglueckauf.de