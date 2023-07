20 Jahre Bräuwirt: Familie Huber feiert Jubiläum

Der Gasthof Bräuwirt in Miesbach © MKF_MaxKalup

Seit 20 Jahren schon führen Hanni und Klaus Huber den Gasthof Bräuwirt. 2003 hatten die beiden das traditionsreiche Haus übernommen. Das ist die Geschichte des Gasthofs Bräuwirt.

Seit nunmehr 20 Jahren schon führen heuer die Eheleute Hanni und Klaus Huber den Gasthof Bräuwirt. Am 1. April 2003 hatten die beiden von ihrem Vorgänger Martin Obermüller das traditionsreiche Haus übernommen. Schon zuvor waren die Hubers Pächter der hauseigenen Metzgerei gewesen. So kam nun das ganze Haus in eine Hand.

Über 400 Jahre Gastlichkeit: Geschichte des Bräuwirt

Der Bräuwirt ist seit langem eine der bekanntesten und beliebtesten bayerischen Gastwirtschaften der Gegend. Seine überlieferte Geschichte reicht über 400 Jahre zurück: schon 1614 wird erstmals der „Wirt auf der Schlierach“ erwähnt. Damals war Miesbach der Hauptort der Herrschaft (Hohen-)Waldeck. Der Dreißigjährige Krieg war noch nicht ausgebrochen und die europäische Besiede- lung Nordamerikas stand noch bevor. Die Welt war also eine ganz andere als heute.

Auch im damaligen Miesbach würden die Heutigen sich erst zurechtfinden müssen: noch war der Stadtplatz (Oberer Markt) der zentrale Platz, wo die Wochen- und Jahrmärkte stattfanden. Der Marktplatz (Unterer Markt) dagegen diente als Viehmarkt – wegen seiner Nähe zur Schlierach, was die Formulierung „auf der Schlierach“ ins heutige Deutsch übertragen bedeutet.

Dass die untere Altstadt vor 400 Jahren weniger bedeutsam war als heute, beweist auch die Tatsache, dass der Bräuwirt lange Zeit hier die einzige Gastwirtschaft war. Dies änderte sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts und heute ist der Marktplatz das Herz der Stadt und der Bräuwirt das erste Haus am Platze.

Öffnungszeiten Der Gasthof und Metzgerei Bräuwirt hat täglich von 09.00 - 23.00 Uhr geöffnet. Mittwoch ist Ruhetag.

Ein stattliches Haus

Der breitgelagerte Bau des Bräuwirts wurde 1783 nach dem großen Ortsbrand errichtet. Sein heutiges Erscheinungsbild verdankt er dem Umbau der Jahre 1935 – 37. Damals wurden die Fassade neu gestaltet und im Giebel die zwei großen Fresken von Walter von Obernitz (1901 – 1973) angebracht. Das Innere bekam beim letzten Umbau 1992/93 eine gediegene alpenländische Ausstattung.

Verantwortlich zeigte sich die Stadt Miesbach, die den Gasthof wenige Jahre zuvor erworben hatte. Große Verdienste erwarb sich bei der Sanierung der damalige Stadtrat Max Niedermeier.

Die Stadt Miesbach wollte mit seinem Kauf den Standort als bayerisches Wirtshaus bewahren – zu viele alteingesessene Gasthäuser waren zuvor geschlossen worden. Vorbesitzer war die Genossenschaftsbrauerei Holzkirchen, die den Bräuwirt 1934 aus Familienbesitz erworben hatte.

Bräuwirt: Familiengeführtes Gasthaus mit Tradition

Zurück zum Wirtepaar Hanni und Klaus Huber. Die beiden sind bereits seit über 40 Jahren im Bräuwirt tätig, denn zum 1. September 1981 hatten sie als junges Ehepaar die Metzgerei übernommen. Der Bauernsohn von Niklasreuth hatte bei der Metzgerei Holnburger gelernt und dort seine Frau Hanni kennengelernt. Die gebürtige Wallerin stammte bereits aus einer Gastwirtschaft, dem Café Waldeck, und arbeitete bei Holnburger als Verkäuferin. Zusammen erarbeitete sich das Paar Ansehen und wurde fester Bestandteil der Miesbacher Geschäftswelt.

20 Jahre Gastlichkeit im Bräuwirt: Eine Familiengeschichte, die Miesbach prägt

Als im Jahr 2003 das Angebot kam, den Gasthof Bräuwirt als Pächter zu übernehmen, war der richtige Zeitpunkt gekommen, dass Hanni und Klaus Huber den großen Schritt wagten. Nun sind es heuer 20 Jahre, dass sie den Gasthof führen –und sie sind Wirtsleute mit Leib und Seele.

Familienleben im Gasthaus

Das Team des Gasthofs Bräuwirt freut sich auf Ihren Besuch! © MKF_MaxKalup

„Du lebst des“, sagt Hanni Huber, denn das Familienleben spielt sich fast ausschließlich im Bräuwirt ab. Die Tochter Marina ist hier mit groß geworden. Heute führt sie mit ihrem Mann das Weißbräustüberl Hopf am Marienplatz. Zuvor hatten dies ab 2013 die Eltern zusätzlich zum Bräuwirt geführt. Auch eine der beiden Enkelinnen ist schon im Betrieb aktiv und erlernt so von der Pike auf, wie Gastlichkeit, Service und gutes Miteinander in einem Betrieb mit 40 Mitarbeitern funktioniert. Sie hat dafür gute Vorbilder in ihren Großeltern!

Ein Glücksfall für Miesbach

Dass Hanni und Klaus Huber heute noch die Pächter des Bräuwirts sind, ist auch für die Stadt Miesbach ein Glücksfall. Zuvor gab es alle 10 Jahre neue Pächter. Die Kontinuität zahlt sich aber aus, denn viele Stammgäste kommen auch wegen des persönlichen Kontaktes. Denn neben den Wirtsleuten sind auch die allermeisten Mitarbeiter dem Betrieb ebenso lange treu geblieben.

Sie bewirten die Gäste im gemütlichen Gastraum, der Wallenburger Stube und im großen Saal im Obergeschoss. Der Außenbereich ist natürlich besonders an Sonnentagen sehr beliebt. Es lässt sich dabei das bunte Treiben an den Markttagen, bei Stadtfesten wie dem Maibaumaufstellen oder einfach der Alltag am schönen Miesbacher Marktplatz verfolgen. Denn hier ist immer was los.

Für Übernachtungsgäste verfügt der Gasthof über fünf gemütliche Zimmer, die besonders bei Stammgästen beliebt sind.

Der Saal und seine kulturelle Nutzung: Volksmusik und Theater

Besonders der Saal sollte abschließend gewürdigt werden: Er ist aus dem Jahreskalender Miesbachs nicht wegzudenken. So finden hier seit Jahren zahlreiche schöne Feste und Feiern statt. Ein denkwürdiges Ereignis war etwa 1979 die Neugründung der Gebirgsschützenkompanie Miesbach-Parsberg-Wies.

Für die „Junge Bühne Miesbach“ ist der Bräuwirtsaal die feste Adresse. Hier inszenieren sie ihre liebevoll ausgesuchten Theaterstücke. Als besonderes Highlight gelten die Veranstaltungen mit echter bayerischer Volksmusik, was besonders Hanni Huber wichtig ist. Zeitweise spielten immer zweimal im Monat bayerische Musikanten in der Gaststube. Jetzt organisiert die Wirtin im Saal ein großes Herbstsingen bayerischer Volksmusiker, auf das sich schon alle freuen dürfen.

Für Einheimische und Liebhaber bayerischer Gastlichkeit ist der Bräuwirt mit seinen Wirtsleuten Hanni und Klaus Huber ein treuer Begleiter durch das Jahr. Hoffentlich bleibt’s no lang aso! Alexander Langheiter

