40 Jahre Kitzerow Keramik: Leidenschaft für schönes Design

Kisterow Keramik liefert seit 40 Jahren höchste Qualität und außergewöhnliches Design. © Florian Bachmeier

Ein neues Design in den eigenen vier Wänden ist mehr als nur Fliesen, Mosaik oder Naturstein – es gehören auch Leidenschaft und ausgefallene Ideen dazu. Das bietet Kitzerow Keramik.

Fliesen und Keramik kann man sich in vielen Geschäften und natürlich im Internet besorgen. Bei Kitzerow Keramik in Miesbach bekommen die Kunden viel mehr: ausgefallene Ideen und Anregungen für die Gestaltung der eigenen Wände und Böden mit allem, was der Weltmarkt an Fliesen, Cotto, Mosaik, Limestone und Naturstein zu bieten hat – für drinnen und draußen. Inhaber Andreas Kitzerow ist ein Liebhaber schöner Dinge. Wer ausgefallene Gestaltung und Einrichtung sucht, die eben nicht jeder hat, ist hier richtig. Der Name Kitzerow Keramik steht für höchste Qualität und außergewöhnliches Design in Sachen Fliesen, Keramik und Naturstein – und das seit 40 Jahren.

Impressionen aus 40 Jahren Kitzerow Keramik. © Florian Bachmeier

Kitzerow Keramik: Vor 40 Jahren fing alles an

1982 hat alles angefangen – zunächst im alten Raiffeisen-Lagerhaus in Miesbach. 1995 zog Andreas Kitzerow in das neu gebaute und nach eigenen Vorstellungen errichtete Firmengebäude an der Bodenschneidstraße 7 im Miesbacher Gewerbegebiet. Auf über 1000

Quadratmetern ist heute hier eine der aufwendigsten Stein- und Fliesenausstellungen Bayerns zu sehen. 26 Mitarbeiter und sieben eigene Fliesenleger sorgen dafür, dass die Kunden exzellent beraten werden und dank größter Kompetenz am Ende auch begeistert sind. „Sie bekommen genau das, was Sie auch wirklich wollen“, verspricht der 62-Jährige.

26 Mitarbeiter und sieben eigene Fliesenleger – Andreas Kitzerow hat Kitzerow Keramik aufgebaut. © Florian Bachmeier

Über 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche finden Sie bei Kitzerow Keramik

Schlendern Sie doch mal mit ihm durch die Ausstellung und lassen Sie sich mitreißen von seiner spürbaren Leidenschaft für schöne und ausgefallene Fliesen und Keramik, die der Firmenchef bei seinen Reisen rund um die Welt sowie Besuchen von Fachmessen,

Ausstellungen, Steinmetzbetrieben, Manufakturen und Herstellern in Deutschland und Europa aufspürt. Über 450 Lieferanten aus aller Welt werden inzwischen von Kitzerow Keramik vertreten.

Nicht den letzten Hype oder das gerade Angesagte wollen wir Ihnen nahe bringen. Wir sorgen dafür, dass Sie sich mit unseren Produkten wohlfühlen.

Gästetoiletten („Die Visitenkarte vieler Häuser und Wohnungen“), Waschtische, komplette Bäder und Dampfbäder, Schwimmbäder und Wellnessbereiche, Küchen und Küchenarbeitsplatten, Tröge, Treppen, Säulen, Bodendekorationen oder ganze Weinkeller: Schon in den Ausstellungsräumen können Sie erleben, was mit ausgefallenen Steinen und Ideen alles machbar ist. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos – das gilt vor allem für Naturstein. Die Firma Kitzerow bezieht ihn als Rohplatten aus Steinbrüchen oder bei renommierten Steinhändlern. Zudem verfügt das Unternehmen seit 2008 über ein eigenes Natursteinwerk. Das von den Kunden ausgewählte Material wird hier von einem Steinmetzmeister in traditioneller Handwerkskunst verarbeitet. Ein individuelles Produkt – einzigartig wie der Stein selbst – ist also garantiert. Und natürlich wird es fachgerecht eingebaut.

Naturstein ist noch lange nicht alles: Eine reiche Auswahl an Fliesen in höchster Qualität aus Feinsteinzeug und Glasmosaik; Fliesen für innen und außen mit allen Möglichkeiten hinsichtlich Optik und Haptik; Dekorfliesen in vielen Formaten und für viele Anwendungen; Gartenplatten; aufwendig produzierte Zementfliesen für besonderen Charme oder Mosaike, die auch in der modernen Einrichtung ihren Platz haben, bekommen Sie hier. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, was auch für die Arbeit mit Stoff, Leder, Metall, Platin, Gold und Perlmutt gilt. Kitzerow Keramik ist die reinste Spielwiese für ausgefallenes Design.

Kitzerow Keramik: 100.000 Quadratmeter Fliesen auf Lager

Dass Kitzerow Keramik über ein modernes Hochregallager verfügt und 100.000 Quadratmeter Fliesen auf Lager und damit sofort verfügbar hat, kommt den Kunden zugute und ist gerade in aktuellen Zeiten mit schwierigen Lieferbedingungen ein riesiger Vorteil.

Dazu kommt ein eigener Lieferservice mit Kranfahrzeug, eigene Innenarchitekten-Partner mit 3D-Planung und virtueller Raumgestaltung. Dass Kleber, Silikon, Fugenmaterial und alles, was zum Verlegen benötigt wird sowie Reinigungs- und Pflegemittel meist auf Lager sind, versteht sich für einen Top-Fachbetrieb wie Kitzerow Keramik von selbst. 40 Jahre Kitzerow Keramik: Dass Sohn Konstantin (22) seine Prüfung zum Fliesenleger-Meister absolviert hat und die erfolgreiche Firmengeschichte damit wohl weitergehen wird, macht Andreas Kitzerow stolz. Das ganze Team hat Grund zum Feiern. Feiern Sie mit und lassen Sie sich bei einem Rundgang durch die Ausstellung anstecken von der Lebenslust, die Andreas Kitzerow und sein Team seit 40 Jahren zu Höchstleistungen beflügelt und namhafte Kunden in ganz Bayern überzeugt.

Vater Andreas Kitzerow arbeitet gemeinsam mit seinem Sohn Konstantin Kitzerow. © Florian Bachmeier

Kitzerow Keramik GmbH

Bodenschneidstraße 7

83714 Miesbach

www.kitzerow-keramik.de

info@kitzerow-keramik.de

0 80 25 / 30 44

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8-18 Uhr, Samstag von 9-14 Uhr