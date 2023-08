60 Jahre Maschinen- und Betriebshilfsring Aibling-Miesbach-München e.V. und Einweihung des Betriebshofs der Pro Communo AG

Von links: Michael Höhensteiger, Geschäftsführer des MR Aibling-Miesbach-München e.V. Martin Weber, Vorstand des MR Aibling-Miesbach-München e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der pro communo AG, Franz Höhensteiger, Vorstand der pro communo AG © Jackscorner Griesbeck Thomas

Im Maschinenring haben sich vor 60 Jahren Landwirte zur Selbsthilfe zusammengeschlossen. Doch was nach Do it yourself-Philosophie klingt, ist heute ein modernes Unternehmen.

Ein wenig sieht das Haus aus wie ein grünes Zentrum. Michael Höhensteiger lacht: „Ja, wir sind fast ein kleines grünes Zentrum“. Der 30-jährige Agrarökonom ist Geschäftsführer des Maschinen- und Betriebshilfsring Aibling-Miesbach-München e.V. Die Zentrale des Maschinenrings, die seit 2016 im Irschenberger Industriegebiet steht, beherbergt neben der eigenen Tochterfirma pro communo AG noch weitere Dienstleister aus dem Landwirtschaftsgewerbe. Der Vergleich zu einem Grünen Zentrum liegt nahe. Dennoch gibt es gewichtige Unterschiede: Der Maschinenring ist ein Verein, in dem sich vor 60 Jahren Landwirte zur Selbsthilfe zusammengeschlossen haben, keine staatliche Behörde. Doch was nach Do it yourself-Philosophie klingt, ist heute ein modernes Unternehmen. Im Angebot ist dabei nicht nur die Vermittlung von Maschinen oder Manpower. Über die pro communo AG bietet der Maschinenring auch eigene land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen an. Profiteure sind somit nicht nur die gut 1.700 Mitglieder, sondern auch zahlreiche Kommunen und Unternehmen.

Die Idee: benötigt ein Bauer bestimmte Geräte, kann er sie von einem anderen Landwirt ausleihen

Für alle Fälle gerüstet: die Gerätschaften des Maschinenrings © Jackscorner Griesbeck Thomas

67 Maschinenringe gibt es derzeit in Bayern, erzählt Höhensteiger. Allein der Irschenberger Maschinenring betreut dabei ein Gebiet, das sich über den Altlandkreis Bad Aibling, Miesbach und den südöstlichen Münchner Kreis erstreckt. Und damit ist klar, dass sich unterschiedliche landwirtschaftliche Bedarfe ergeben. Während im Norden des Gebiets der Ackerbau vorherrscht, betreiben viele kleine Betriebe im Süden, Richtung Alpen, Almwirtschaft.

Die Idee des Maschinenrings ist dabei simpel: Wenn ein Bauer bestimmte Gerätschaften benötigt, kann er sie von einem anderen Landwirt ausleihen und muss die oft teuren Maschinen nicht selbst anschaffen. Vermittelt wird dies über den Maschinenring. Doch dies ist nur ein Teil der Arbeit, die Höhensteiger und sein Team täglich erledigen. Darüber hinaus vermittelt der Maschinenring auch Betriebshelfer.

Wenn zum Beispiel ein Landwirt kurzfristig erkrankt ist, die Arbeit auf dem Hof aber weitergeht, vermitteln wir einen Helfer.

Immer mehr Raum nimmt auch die Verwaltung ein. So müssen Förderanträge gestellt und die eigene Arbeit dokumentiert werden. Oder der eigene Betrieb will an den Nachfolger übergeben werden. Mehr als 500 Landwirte nehmen daher das Angebot des Maschinenrings an, Hilfe bei den vielfältigen Verwaltungsaufgaben zu leisten. „Vor allem im Winter ist hier dann sehr viel los“, erzählt Höhensteiger. Die Mitarbeiter des Maschinenrings haben sich dazu eine Menge Expertise angeeignet: „Manche Behörden verweisen sogar auf uns“, erklärt Höhensteiger nicht ohne Stolz.

Die pro communo AG bietet weitere Leistungen an

Die pro communo AG unterhält sogar einen eigenen Betriebshof. So können etwa Kommunen Flächen mähen oder im Winter den Schnee räumen lassen, sagt Vorstand Franz Höhensteiger. Die Idee hier ist ebenso einfach wie nützlich: Wenn ein Landwirt im Winter Kapazitäten und die geeignete Maschine hat, kann er über die pro communo AG für Winterdienstarbeiten angeheuert werden. Doch im neuen Betriebshof im Irschenberger Industriegebiet stehen auch eigene Maschinen. Der 31-Jährige verweist neben der klassischen Flächenpflege auf die ökologische Wildkrautregulierung mit Heißwasser oder die insektenschonende Mahd von Langgraswiesen.

Die Mitglieder des Maschinenrings bringen den Unternehmen der Maschinenring-Familie viel Vertrauen entgegen. Zum Beispiel beim Vermitteln von Futter zwischen Landwirten. Die Bepreisung des Futters werde dabei auch dem Maschinenring überlassen. Höhensteiger erzählt: „Die sagen dann oft zu uns, ihr macht schon einen fairen Preis“. Ausschlaggebend für das gute Verhältnis des Maschinenrings ist nicht zuletzt die Philosophie, die Höhensteiger vertritt:

Der Mensch ist bei uns im Mittelpunkt. Unsere Betriebe kennen wir fast alle persönlich.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Anforderungen der Landwirtschaft – und insbesondere der landwirtschaftlichen Struktur im betreuten Gebiet des Maschinenrings – schiebt er hinterher: „Wir schaffen den Spagat zwischen Tradition und Moderne“. Und das seit 60 Jahren.

60-jähriges Jubiläum am 15. August Mit einem Festakt am 15. August (Maria Himmelfahrt) begeht der Maschinenring seinen 60. Geburtstag. Gleichzeitig wird der neue Betriebshof der pro communo AG im Irschenberger Gewerbegebiet (Salzhub 23) eingeweiht. Für die Gäste bietet die pro communo AG Vorführungen ihrer eigenen Spezialmaschinen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Beim MR-Bauernmarkt stellen Mitgliedsbetriebe ihre regionalen Produkte aus. Für die kleinen Gäste gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm. Beginn ist um 11:00 Uhr mit einer Segnung und der Abend klingt ab 19:00 Uhr mit Barbetrieb aus. Weitere Information sind im Internet unter https://www.mr-aibling.de/news.html zu finden.

Am 15. August wird gefeiert © Maschinen- und Betriebshilfsring Aibling-Miesbach-München e.V

Kontakt

Maschinenring Aibling-Miesbach-München e.V.

Salzhub 10

83737 Irschenberg

Tel.: +49 8062 72894-0

E-Mail: info@mr-aibling.de

Web: www.mr-aibling.de

Bürozeiten

Montag bis Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr

Freitag 8:00 - 14:30 Uhr

Text: Andreas Wolkenstein