Das Team aus der Gefäßmedizin (im Bild von links nach rechts): Dr. Sven Zhorzel, Prof. Dr. Hans Martin Schardey, Dr. Mirko Barone und Dr. Stefan Hursie. © Krankenhaus Agatharied

Titan für den Leistenbruch, Wasserstrahlen zur Nervenschonung, narbenlose Operationen, Prävention von Heilungsstörungen: Agatharieder Innovationen in der Chirurgie zum Wohle der Patienten

Es war nicht einfach für Chefarzt Prof. Dr. Hans Martin Schardey als er damals, kurz nach der Fertigstellung des neuen Krankenhauses, nach Agatharied kam. Seine Aufgabe: Eine Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Endokrine Chirurgie aufzubauen. Das Problem war allerdings, dass das Krankenhaus bis dato kaum Operationen in diesen Gebieten vorzuweisen hatte. Heute, 25 Jahre später, zählt Agatharied mit seinen innovativen Methoden zu den führenden Kliniken – nicht nur in der Region, sondern auch national und international.

Eine Abteilung erwacht

Schardey, ehemals Oberarzt in Großhadern mit bereits 10.000 durchgeführten Operationen, befand sich in einer paradoxen Situation: An seiner ehemaligen Münchner Klinik bekam er viele komplizierte Eingriffe an Bauchspeicheldrüse, Leber, Magen und Darm aus dem Landkreis Miesbach zugewiesen. Doch jetzt, obwohl er mit seiner Expertise im Landkreis tätig wurde, traute der ein oder andere dem Ruf der Großstadt immer noch mehr, als dem Spezialisten und seinem Team im Landkreiskrankenhaus. So reifte die Erkenntnis, dass sich Renommee und Vertrauen nicht von einem Tag auf den anderen aufbauen lassen.

Ich kam zu dem Schluss, dass ich regelrecht eine neue Operation erfinden müsste, um die Anerkennung der Patienten und der niedergelassenen Kollegen für unsere Chirurgie zu gewinnen.

Gesagt getan – bzw. war es mehr als nur eine einzelne neue Operationstechnik, die der engagierte Arzt mit seinem Team entwickelt und dafür z. T. auch internationale Reputation erworben hat. Die letzten 25 Jahre Chirurgie in Agatharied sind eine Geschichte über patientenzugewandte Behandlung, aber auch eine Geschichte über Forschung, Lehre und Erfindergeist.

Agatharied zählt mit seinen innovativen Methoden zu den führenden Kliniken. © Krankenhaus Agatharied

Innovativ: Narbenlose Schilddrüsen-OP

Wer kennt sie nicht: Die Narbe, die nach Schilddrüsenoperationen den Hals vieler Patientinnen und Patienten „ziert“. „Mit einem ehemaligen Kollegen zusammen habe ich mich dem Thema endoskopische, narbenlose Schilddrüsenoperation gewidmet. Wir haben mit der Industrie und der Rechtsmedizin zuerst in München, dann in Hamburg-Eppendorf die Instrumente und die Operationstechnik entwickelt. Zwei Jahre lang sind wir fast jedes Wochenende nach Hamburg geflogen und haben trainiert, bis wir schließlich im November 2006 eine erste klinische Studie durch die Ethikkommission gebracht haben. Die erste Patientin wurde operiert. Das war weltweit eine absolute Pionierleistung und fand in Agatharied statt. Etwas, das man unserem Haus als Außenstehender wahrscheinlich gar nicht zutrauen würde“.

Über die letzten 20 Jahre haben viele Entwicklungen die Eingriffe weiter verfeinert. Inzwischen operiert das Team um Schardey die Schilddrüse auch durch den Mund und gibt Kurse an verschiedenen Universitäten, um die Methoden zu unterrichten.

Neben der Weiterentwicklung der Operationsmethoden haben die Agatharieder Spezialisten auch die lebensgefährliche Nachblutung nach Schilddrüsenoperationen erforscht. Das Ergebnis: Die Entwicklung eines medizintechnischen Gerätes zur Überwachung der Patienten – der sogenannte Nachblutungsdetektor. Er wird in diesem Jahr im Rahmen einer großen europäischen Studie klinisch getestet. Außerdem hat die Abteilung 2015 einen internationalen Kongress zur Schilddrüsenchirurgie zum fachlichen Austausch organisiert, der seitdem jährlich in München stattfindet und zum größten Kongress in Deutschland herangewachsen ist.

Titannetze und überdurchschnittliche Heilungserfolge

Weitere erfolgreiche Innovationen hat die Abteilung vorzuweisen: Die Versorgung von Leistenbrüchen mit ultraleichten titanbeschichteten Netzen zur Vermeidung chronischer postoperativer Schmerzen. Damit wurde Agatharied eine führende Klinik in Deutschland aber auch mit dem Einsatz von sog. Bionetzen zur Versorgung von infizierten Bauchwandbrüchen. Zusätzlich hat Schardey in seiner Abteilung die Enddarmchirurgie per Wasserstrahldissektor eingeführt, die die Nerven schont und die Funktionsfähigkeit der Geschlechtsorgane erhält. Dank einer Spende des Freundeskreises Agatharied konnte das Gerät angeschafft werden, das sich auch hervorragend für die Leberchirurgie eignet. Das Krankenhaus Agatharied ist außerdem in ganz Deutschland bekannt wegen der ungewöhnlich geringen Komplikationsraten bei der Heilung von Nahtverbindungen z.B. nach Tumorentfernungen am Magen- und Darmtrakt. Schardey hat dafür eine Antibiotikamischung entwickelt, die nur im Magen-Darmtrakt wirkt und aggressive Bakterien, die zu Heilungsproblemen führen, bereits vor der Operation an Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse etc. eliminiert.

Pflegebereichsleiterin Astrid Lausch mit Prof. Dr. Hans Martin Schardey und den Gebrüder von Ahnen. © Krankenhaus Agatharied

Innovationskraft, Vielseitigkeit und Zusammenhalt – Das kommt auch in der Pflege an

Bereichsleitung Astrid Lausch und ihre Kollegen Ralf Hübner und Regina Loch aus dem Pflegeteam der chirurgischen Abteilungen sind sich einig: Neue medizinische Verfahren und neue Techniken – das ist medizinischer Fortschritt, der fasziniert.

„An unserer Arbeit schätzen wir zudem die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Diese ist bei den komplexen Krankheitsbildern aber auch notwendig, vor allem im Bereich unseres zertifizierten Darmzentrums, wo Pflege, onkologische Fachkräfte, Ärzte, Physiotherapeuten, Diätassistenten, Onkologen, Strahlentherapeuten, Seelsorge, Palliativmediziner und Schmerztherapeuten involviert sind. Das alles fließt in sogenannte Fallbesprechungen ein, bei der man Patientinnen und Patienten aus jedem Blickwinkel erfasst und somit allumfassend behandeln und betreuen kann. Die Erfolge daraus lassen uns jeden Tag aufs Neue unseren Beruf schätzen, trotz der hohen Anforderungen. Wir freuen uns für jeden einzelnen Patienten, der unsere Station gesund verlassen kann.“

„Bei uns kann sich jeder auf jeden verlassen und man hält auch in stressigen Situationen felsenfest zusammen. Das zeigen auch die Befragungen der Patienten, die sich „pudelwohl“ und auch in schwierigen Situationen verstanden fühlen. Das alles kommt natürlich nicht ohne Anstrengungen und unter viel eigener Vorleistung, in die man gehen muss, aber die Erfolge sprechen wohl für sich.“

Chirurgie im Krankenhaus Agatharied

Konstanz, Menschlichkeit und Empathie

„Eine solche Entwicklung in der Abteilung war nur möglich, da sehr viele gute Assistenzärzte und Oberärzte mitgewirkt und die Patienten von einem konstanten Team von hervorragenden Pflegekräften mit viel Empathie betreut wurden und werden“, erklärt Schardey. Jeder einzelne Bereich der Abteilung wie z.B. Schilddrüsen-, Pankreas-, Darm- oder Leberchirurgie etc. wird heute von einem hochspezialisierten und hoch kompetenten Oberarzt geleitet. Was neben der Fachkompetenz ebenso wichtig ist wie Freude und Menschlichkeit: „Wir haben im letzten Vierteljahrhundert als Team und Krankenhaus mindestens 20 schöne Sommerfeste gefeiert und gut 20 Skiausflüge genossen,“ so Schardey weiter. Sein Resümee nach dieser langen Zeit: „Wir können die Landkreisbevölkerung mit höchster Motivation auf bestem Niveau so versorgen, wie die Erbauer dieses Krankenhauses es sich gewünscht haben.“

25 Jahre Krankenhaus Agatharied

25 Jahre „Wir sind Agatharied“ © Krankenhaus Agatharied

1998 gebaut auf einer grünen Wiese, ist das Krankenhaus heute zentraler Anlaufpunkt für Patientinnen und Patienten weit über den Landkreis Miesbach hinaus.

