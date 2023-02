Die aktuellen Themen der Feuerwehren: Kreisbrandrat Anton Riblinger informiert zu Notstrom, Digitalfunk & Co.

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Anton Riblinger Kreisbrandrat © THOMAS PLETTENBERG

Einen regelrechten Besuchsmarathon absolviert Kreisbrandrat Anton Riblinger in diesen Wochen im Kreis Miesbach.

Landkreis – Bei einem Großteil der Hauptversammlungen der 36 Freiwilligen Feuerwehren will er selbst vor Ort sein, um mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, sie über aktuelle Entwicklungen auf Kreisebene zu informieren und zugleich die Bedürfnisse der jeweiligen Truppen abzufragen. Was die aktuellen Top-Themen aus Sicht der Feuerwehren sind, haben wir Riblinger im Nachgang zur jüngsten Kommandatentagung (wir berichteten) gefragt.

Leuchtturmprojekt

Feuerwehrhäuser als Leuchttürme, wenn es rundherum dunkel wird: Dieses Projekt des Katastrophenschutzes koordiniert der entsprechende Fachbereich am Landratsamt, teilt Riblinger mit. Ziel sei es, sämtliche Gerätehäuser (wo noch nicht in ausreichender Dimensionierung vorhanden) mit Notstromaggregaten auszustatten, um sie bei einem Blackout samt Zusammenbruch des Telekommunikations- und damit auch Notrufsystems als zentrale Anlaufstelle für die Bürger am Netz halten zu können. Letztlich müssten die Gemeinden über die Anschaffungen entscheiden, so Riblinger. Deshalb könne er hier auch noch keinen detaillierten Zwischenstandsbericht geben. Der Kreisbrandrat schickt aber seine dringende Empfehlung aus, die technischen Nachrüstungen auf jeden Fall vorzunehmen, um für den Katastrophenfall gewappnet zu sein. Die Feuerwehrhäuser seien aufgrund ihrer flächendeckenden Präsenz selbst in kleinen Gemeinden ideal als Anlaufstelle, da sie oft auch fußläufig gut erreichbar seien.

Digitalfunk

Der Start des digitalen Behördenfunks, den auch die Feuerwehren nutzen, verlief bekanntlich alles andere als glatt. Mittlerweile hat sich die Technik weitgehend etabliert, berichtet Riblinger. Allerdings gibt es noch einige Funklöcher, in denen die Einsatzkräfte keinen Empfang haben. In der Praxis bedeute dies, dass man mit dem Fahrzeug an eine höher gelegene Stelle fahren muss, erklärt er. Da dies kein Dauerzustand sein könne, plane das zuständige Landeskriminalamt (LKA) sechs neue Sendemasten, um die Netzabdeckung zu verbessern. Wie berichtet, wird die Bevölkerung hierbei mit Infoveranstaltungen eingebunden. Mittelfristig soll dann auch noch die Alarmierung digital erfolgen, verrät Riblinger. Als Zeitschiene sei hierfür aktuell 2024 oder 2025 im Gespräch.

Bergausrüstung

Um besser für Notfälle im Gebirge gerüstet zu sein, sollen die Feuerwehren im Süden des Landkreises möglichst flächendeckend über entsprechende Utensilien verfügen. Ob kleinere Pumpen, kompakte Löschgeräte oder leichte Tanks: Sämtliche Gegenstände sollen so konstruiert sein, dass sie im schlimmsten Fall auch zu Fuß durch unwegsames Gelände transportiert werden können. Bis dato sei hier die Feuerwehr Schliersee am besten ausgestattet, so Riblinger. Aber auch die Truppen im Leitzach- und im Tegernseer Tal sollten bald nachziehen. Bewährt habe sich derweil die Zusammenarbeit mit den Bergwachten, die sich um die Sicherung der Feuerwehrkräfte kümmern. Riblinger: „Wir üben auch immer wieder gemeinsam.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Miesbach-Newsletter.