Alle haben bestanden: Gymnasium Miesbach verabschiedet 86 Abiturienten

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Sie gehen geschlossen: Alle 86 Prüflinge des Miesbacher Gymnasiums haben das Abitur geschafft. © THomas Plettenberg

86 Miesbacher Gymnasiasten sind zur Abiturprüfung angetreten, alle haben bestanden. Die „Legenden“ verabschiedeten sich in einem Hagel an Glückwünschen, weisen Zitaten und Ratschlägen.

Miesbach – Sokrates, Seneca, Magellan, Newton, Goethe, Saint-Exupéry bis hin zu Steve Jobs wurden am Freitagnachmittag im Gymnasium Miesbach bemüht, um die Abiturienten des Jahrgangs 2023 gehaltvoll und zum Abi-Motto passend entsprechend ehrwürdig in den neuen Lebensabschnitt zu entlassen. Die 86 Absolventen hatten sich zuvor selbst in ihrer Abizeitung zu „Legenden“, ihre Schulzeit zu einer Ära erklärt: „Der Adel ging, sodass der Pöbel sich erhebe, die Legenden erwachen und eine Ära zu Ende gehe“, stand zu lesen. Ebenso das schlussfolgernde Motto für die Festlichkeiten „ABI 2023 – Nach der Queen gehen wir“.

Beachtenswert: Sie gingen geschlossen – der komplette Jahrgang. Denn 86 der 86 angetretenen Schülerinnen und Schüler haben ihre Hochschulreife erreicht. Zwei mit einem 1,0er-Schnitt, vier mit 1,1 und im Durschnitt insgesamt mit 2,24.

Schulleiterin Claudia Reiserer zeigte sich stolz auf die Leistung des Jahrgangs. Das Wort Leistung bedeute etymologisch „einer Pflicht nachkommen“, aber auch „einer Spur zu folgen“, erklärte Reiserer. Bisher sei das Ziel – das Abitur – klar und die Spur vorgezeichnet gewesen. Jetzt gelte es nach vorne zu schauen und – wie es Goethe und Saint-Exupéry schon beschrieben – nicht nur glatte Straßen und ausgetrampelte Pfade zu beschreiten, um selbst Spuren zu hinterlassen. „Vertraut auf eure Fähigkeiten“, wünschte Reiserer.

Vize-Landrat: „Sie sind hier immer willkommen!“

Zu „Lebensfreude, Fröhlichkeit, Gemeinsamkeit und Motivation“, mit denen die Abiturienten ihr Ziel verfolgt und auch so hervorragend geschafft hätten, gratulierte Vize-Landrat Jens Zangenfeind und riet: „Behalten Sie sich den Optimismus! Bleiben Sie selbstbewusst!“ Auch und gerade, wenn man mal die Spur wechseln müsse. Wo immer es die Abiturienten hinzöge, der Landkreis Miesbach sei ihre Heimat: „Sie sind hier immer willkommen!“.

Lesen Sie auch: Pegasus ist zurück am Gymnasium Miesbach

Auch Bürgermeister Gerhard Braunmiller wünschte den Abiturienten, dass Sie „optimistisch und pragmatisch ihren eigenen Weg gingen und ihr Ziel niemals aus den Augen verlieren“. Er riet den „zukünftigen Führungskräften“ zur Vorsicht bei der Definition der Ziele und zur regelmäßigen Überprüfung – ganz konkret drei Mal im Jahr. Um glücklich und erfolgreich zu werden, sei es wichtig, nicht das Leben anderer zu führen, zitierte Braunmiller Apple-Mitgründer Steve Jobs.

Abiturienten sollen „ihrem Gymnasium“ verbunden bleiben

Mit Sokrates („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) hielt es der Vorsitzende des Elternbeirats, Alexander Manz. Das Bewusstsein über das eigene Ich, dass man sich selbst erkenne, sei die wichtigste Basis für eine gelingende Zukunft. Manz wünschte den Absolventen, dass sie ihr eigenes Potenzial erkennen und ausschöpften und dass sie sich in die Gesellschaft einbringen und diese gestalten mögen. Uwe Dietrich von den Freunden und Förderern des Gymnasiums lobte die jungen Leute für das Erreichen des Zwischenziels und motivierte sie mit Magellan, „die Küste zu verlassen und neue Ozeane zu entdecken“. Bei allen anstehenden Fahrten der Lebensreise mögen sie aber dennoch „Ihrem Gymnasium Miesbach“ verbunden bleiben, wünschte er und überreicht eine Reise-Quiz-Spiel.

Auch interessant: Gymnasium Miesbach erbt Mineraliensammlung

Bevor Luce Hirsch und Thomas Bichler ihre aus „zugegeben prokrastinatorischen Gründen“ kurzen Rückblick auf ihre Schullaufbahn hielten, begeisterten Schulchor und Schulorchester mit einem szenischen Medley aus Bernsteins West-Side-Story und dem entfesselnden Song „Tightrope“. Bis schließlich alle Abiturienten-Legenden einzeln aufgerufen wurden und unter Applaus und Einspielung ihrer persönlichen Siegeshymne ihr Zeugnis aus den Händen ihrer damit Ex-Schulleiterin erhielten.

ak