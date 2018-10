Als Lehrer eine echte Marke: Nachruf auf Franz Mulzer aus Miesbach

Seine Erklärungen im Bio- und Chemieunterricht waren legendär: Generationen von Schülern hat Franz Mulzer am Gymnasium Miesbach geprägt. Jetzt ist er mit 92 Jahre gestorben.

Miesbach – Er hatte einen Doktortitel, kannte sich mit der Anatomie des menschlichen Körpers bestens aus. Tatsächlich wäre Franz Mulzer gerne Arzt geworden. Doch die Kriegswirren verwehrten dem Miesbacher seinen Traumberuf. Stattdessen wurde er Lehrer für Biologie und Chemie. Und das, meint sein Sohn Stephan Mulzer, war vielleicht sogar besser so. „Er war ein begnadeter Dozent, eine echte Marke.“ Bis er 79 war, unterrichtete der längst pensionierte Lehrer am Gymnasium Miesbach. Nach einem auch privat erfüllten Ruhestand ist Franz Mulzer nun im Alter von 92 Jahren gestorben.

Die Gesundheit seines Vaters beschreibt Stephan Mulzer – der übrigens den Wunschberuf seines Vaters ergriffen hat – als „robust“. Das zeigte sich schon in jungen Jahren. Mit nur 17 Jahren wurde der in Weiden in der Oberpfalz geborene Franz Mulzer als Soldat in den Zweiten Weltkrieg eingezogen. Ein Geschoss explodierte an seinem Kopf, doch er überlebte und kämpfte weiter für seinen Traum, Arzt zu werden. Doch im zerbombten München war an ein Medizinstudium nicht zu denken.

Dafür kam das private Glück. Bei Besuchen seines Patenonkels in Sendling lernte Mulzer seine spätere Frau Eva Hartlmaier kennen und lieben. 1951 heirateten die beiden und zogen nach Miesbach. Hier hatte der frisch gebackene Bio- und Chemielehrer eine Anstellung an der Oberrealschule bekommen. „Eine von damals nur zwei vakanten Stellen in ganz Bayern“, sagt Stephan Mulzer. Und der Neuzugang verschaffte sich Autorität bei den Schülern. „Bei ihm konnte man im Klassenzimmer eine Stecknadel fallen hören.“

Bei aller Strenge schaffte es Mulzer aber auch, seine Schützlinge für den manchmal trockenen Stoff zu begeistern. Die eine oder andere (harmlose) Mehlstaubexplosion hat sich im kollektiven Gedächtnis des Gymnasiums eingebrannt. Legendär auch Mulzers Erklärungen bei seinen unzähligen Erste-Hilfe-Kursen für das Rote Kreuz. Noch heute muss Sohn Stephan schmunzeln, wie launig und doch medizinisch korrekt sein Vater die Gründe einer Hämorrhoiden-Blutung erklären konnte.

Daheim bei seiner Familie und seinen Kegelfreunden oder auch als Stadtrat für die CSU legte Mulzer seine Lehrerstimme ab. „Da war er ein ganz weicher Mensch“, erinnert sich sein Sohn. Jedem seiner vier Kinder ermöglichte er ein Hochschulstudium. Die dankten es ihm mit vielen Besuchen und halfen dem Miesbacher, dass er trotz einiger gesundheitlicher Rückschläge im Alter zuhause wohnen bleiben konnte. Seine drei Enkel machten Mulzer viel Freude, wie auch der Lawinenhund „Happy“ seines Sohnes Stephan.

Als Geheimnis für das hohe Alter seines Vaters nennt Mulzer dessen eiserne Spaziergänge. Mit Ausnahme seines Einkaufs auf dem Wochenmarkt sei er immer zu Fuß gegangen – auch in die Schule. Da schulte er zum Schluss übrigens sogar noch auf Erdkunde um. Hauptsache, er durfte weiter vor den Schülern stehen. Ein Lehrer-Traumberuf über Umwege, könnte man sagen.

