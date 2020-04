Mehr Stellplätze für Gäste und Besucher

Ein kleiner Bürgeranstoß geht in Erfüllung: Denn das Bayrischzeller Rathaus stellt am Gemeindehaus jetzt mehr Stellplätze für Besucher und Gäste zur Verfügung.

Das Bauvorhaben wurde nun in der Gemeinderatssitzung am Montagabend besprochen, die aufgrund des Infektionsschutzes vor dem Coronavirus erstmals im katholischen Pfarrheim stattfand. Dort tagte noch einmal der Gemeinderat in seiner bisherigen Besetzung, bevor am 11. Mai dann die neu gewählten Ratsmitglieder, ebenfalls im Pfarrsaal, zur nächsten Sitzung wieder zusammenkommen.

„Es war der Wunsch vieler Bürger“, erklärte Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) den Tagesordnungspunkt. Die Gemeinde fasste deshalb auch den Entschluss, mindestens vier neue Kfz-Stellplätze an der Ostseite des Rathauses zu errichten. Denkbar wäre dort vielleicht sogar noch ein weiterer, berichtete Josef Acher. Allerdings müsste der Geschäftsführer dies noch einmal nachmessen: Denn die einzelnen Stellplätze benötigen jeweils eine Länge von fünfeinhalb Metern auf eine Breite von 2,50 Metern. „Wenn fünf Platz haben, dann machen wir das so.“

Allerdings hat die Errichtung der neuen Rathaus-Parkplätze auch einen Verkehrssicherheitsaspekt: Sie liegen nämlich nahe an der Kurve von der Sudelfeldstraße, an der das Restaurant Alpenwirt liegt, und an der Ursprungsstraße, an die eben das Rathaus angrenzt. „Das ist ein Nadelöhr“, betonte Kittenrainer. Insbesondere komme es dort zu Engpässen, wenn der Lieferverkehr zum Gasthaus rangiere und zudem noch Autos seitlich an der Ursprungsstraße parken. Deshalb möchte die Gemeinde dort den Verkehr entzerren.

Geplant ist nun, die Gemeindewiese am Rathaus für die Stellplätze mit Kopfsteinpflaster aus Granit zu ebnen. Da dort das Gelände zudem laut Acher leicht abschüssig ist, werde dieses durch eine Natursteinmauer gefestigt.

Die Kosten belaufen sich auf rund 18 000 Euro, die der Gemeinderat jetzt einstimmig abgesegnet hat. Kittenrainer begrüßt diesen Schritt: „Es ist eine gute Lösung, um dort den Verkehr zu entschärfen und generell die Parksituation zu verbessern.“

dwe