Der Sieger steht fest: Antretter & Rixner Haustechnik erhält die Auszeichnung „1A-Arbeitgeber“ 

1. Ausgezeichnet zum zweiten Mal in Folge „1A-Arbeitgeber“: Nach einem gemeinsamen Optimierungsprozess haben es die Mitarbeitenden in einer anonymen Befragung bestätigt: Antretter und Rixner ist ein 1A-Arbeitgeber. Ein Fachbetrieb, in dem es sich hochzufrieden und motiviert arbeiten lässt. Damit konnte das Familienunternehmen die Auszeichnung von 2020 erneuern. Die 1A Arbeitgeber AG, die diesen wissenschaftlich fundierten Prozess begleitet hat, würdigte diese Teamleistung mit einem Zertifikat.