Aus dem Koma erwacht: Kreisgruppe verzeichnet starken Mitgliederzuwachs – „Ein Haufen Arbeit“

Von: Daniel Krehl

Fröhliche Gesichter bei den Jägern: Kreisgruppen-Vorsitzender Wolfgang Mayr (l.) und BJV-Generalsekretär Roland Pollner (r.) ehrten (ab 2.v.l.) Ludwig Lindmair, Thomas Witt, Axel Sedlmair, Klaus Pelikan, Andreas Konstanzer, Leonhard Thumhuber, Hans Kaiser, Markus Bucher, Hildegard Kaiser, Hermann Klimke, Kathrin Ullrich und Alois Stadler. © Friedrich Tegel

Nach den Querelen im Vorfeld der Neuwahl mit Kampfabstimmung im vergangenen Jahr scheint die Kreisgruppe Miesbach im Bayerischen Jagdverband zur Ruhe gekommen zu sein.

Miesbach – Dieses Bild zeichnete jedenfalls der Vorstand bei der Hauptversammlung im Miesbacher Bräuwirt. Und er konnte seine Haltung untermauern. So habe es seit Ende 2021 sagenhafte 94 Neueintritte gegeben, sagte Kreisgruppen-Chef Wolfgang Mayr. Und seit der erfolgreichen Hegeschau seien nochmal sechs Anträge auf seinem Schreibtisch gelandet. Macht zufällig: genau 700 Mitglieder. Das „jüngste“, nämlich Bernd Schumacher, verwurzelt im Tegernseer Tal und Ex-Vorsitzender der Jäger in Aibling, begrüßte Mayr mit einem Geschenk.

Die steigende Mitgliederzahl sei kein Zufall, unterstrich der Vorsitzende. „Die kommen nicht von irgendwo her, sondern weil wir einen Haufen Arbeit leisten – ehrenamtlich“, sagte Mayr in seinem Tätigkeitsbericht, der just an dieser Stelle unterbrochen wurde von einer Wortmeldung: „Für uns Jäger bist du ein Glücksfall. Die Kreisgruppe lag im Koma. Du hast sie wieder aufgeweckt“, hieß es. Lauter Applaus aus den Reihen der fast 100 Anwesenden und Rührung beim Vorsitzenden, der mit seinem Team dann einstimmig entlastet wurde. Darin eingeschlossen wurde ausdrücklich auch der frühere Kassier Martin Weigl, dem der heutige Zweite Schatzmeister Christian Liebl eine „perfekte Kassenführung“ und vorbildliche Kooperation bei der Übergabe bescheinigte. Offenbar hatten nicht alle im alten Vorstand das so gehandhabt. So berichtete ebenfalls Liebl davon, dass die Homepage der Kreisgruppe am Tag nach der Wahl im April 2022 gelöscht wurde.

Zoff auf Landesebene

Zeiten, die der Kreisverband hinter sich lassen möchte. Zoff gab es zuletzt bekanntlich auf Landesebene (wir berichteten im überregionalen Teil). Wie Mayr berichtete, gehörte die Miesbacher zu jenen Kreisgruppen, die sich für eine reinigende Wahl aussprachen. „Nach Hof herrscht jetzt größtenteils Ruhe“, so der Vorsitzende. Klar: Störfeuer gebe es immer, auch für ihn selbst. Der Lauf der Dinge und nicht zu vermeiden. Er und sein Vorstandsteam jedenfalls würden „auf Anschlag“ arbeiten.

Seitens des Führungsteams gab es unter anderem Berichte von Schießobmann Andreas Konstanzer und Bläserobmann Hans Kaiser (auch Cäsium-Messstelle), die das Bild einer lebendigen Kreisgruppe stärkten. Beide stehen übrigens auf der Vorschlagsliste für die Bezirksobleute, was Mayr „sakrisch stolz“ macht.

52 Einsätze vergangenes Jahr

Von der Wildtierrettung, namentlich der von Rehkitzen mithilfe von Drohnen, berichteten dann Andreas Scholl und Monika Stocco. 52 Einsätze habe es in der vergangenen Saison gegeben, bei 275 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von drei festen Piloten und 15 bis 20 Helfern seien rund 400 Hektar Fläche abgesucht worden, 34 Kitze wurden gerettet, etwa 20 weitere vergrämt und so vor dem Tod durch Mähwerke bewahrt. Heuer „wollen wir auf 100 Einsätze kommen“, sagte Scholl. Hierzu hat die Kreisgruppe nun zwei eigene Drohnen-Sets inklusive Zubehör wie Funkgeräte. Von den insgesamt 16 000 Euro Anschaffungskosten wurde die Hälfte staatlich gefördert. Mayr lobte die Wildtierretter: Diese machten sich „extrem viel Arbeit“.

Das derzeit allgegenwärtige Thema Wolf und Bär kam gleich zu Beginn der Versammlung im Grußwort Roland Pollner vor, Generalsekretär des BJV. „Wenn wir einen Wolf schießen müssen, dann muss das so funktionieren, dass derjenige und seine Familie keinerlei Folgen zu befürchten haben.“ Um hierzu Regelungen zu treffen, „dazu brauchen wir euch alle“.