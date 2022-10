Ausbildungsmesse Stuzubi zeigt Jugendlichen ihre Möglichkeiten im Landkreis Miesbach

Großer Besucherandrang auf der Stuzubi Miesbach. © Stuzubi

Für eine erfolgreiche berufliche Karriere müssen Jugendliche nicht unbedingt zum Studium nach München. Auch im Landkreis Miesbach finden Schüler*innen hervorragende Ausbildungsangebote.

Welche Möglichkeiten es im Oberland für Abiturienten und Abiturientinnen, aber auch Absolventen und Absolventinnen der mittleren Reife und anderer Schulabschlüsse gibt, erfahren Jugendliche auf der Ausbildungsmesse Stuzubi am Samstag, 8. Oktober 2022, im Waitzinger Keller in Miesbach. Auf der Veranstaltung in Kooperation mit REO Regionalentwicklung Oberland und der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee können sich Schüler*innen ab der neunten Klasse von 10 bis 16 Uhr persönlich über aktuelle Ausbildungsangebote im Landkreis Miesbach sowie Studienangebote in der Region informieren.

Der Eintritt zur Ausbildungsmesse Stuzubi in Miesbach ist kostenfrei, die Messebesucher*innen – auch Begleitpersonen wie Eltern und Geschwisterkinder – benötigen für den Einlass aber ein gültiges Ticket. Limitierte Gratis-Tickets sind ab jetzt unter stuzubi.de/miesbach verfügbar.

Aussteller der Stuzubi in Miesbach 2022

Als Aussteller sind auf der Ausbildungsmesse Stuzubi in diesem Jahr wieder zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Hochschulen aus Miesbach und der Region vertreten. Mit dabei sind unter anderem die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, das Hotel Egerner Höfe aus Rottach-Egern, die Papierfabrik Louisenthal, das Landratsamt Miesbach, das Hauptzollamt Rosenheim und MCI Die Unternehmerische Hochschule Innsbruck.

Wer noch nicht weiß, welchen Weg er oder sie nach der Schule einschlagen will oder passende Aussteller zu seinen oder ihren Interessen sucht, kann zur Vorbereitung des Messebesuchs unter stuzubi.de/orientierungstest den Stuzubi-Orientierungstest machen. Dieser zeigt Schüler*innen in weniger als fünf Minuten Studien- und Ausbildungsangebote, die zu ihrem Persönlichkeitstyp passen. Aussteller mit geeigneten Angeboten sind im Messeplan farblich gekennzeichnet und damit auf einen Blick auffindbar.

Zusätzlich zur Stuzubi Studien- und Ausbildungsmesse vor Ort können sich Jugendliche am Samstag, 26. November 2022 auf der Online-Messe Stuzubi Digital unter dem Titel „Duales Studium und Studium“ über bundesweite Bachelorstudiengänge und duale Studienangebote informieren. Mit dabei sind Top-Hochschulen und Ausbildungsbetriebe fürs duale Studium aus ganz Deutschland. Infos und Tickets unter stuzubi.de/digital/bundesweit.

Beachten Sie die freien Ausbildungsplätze der Inserenten, diese finden Sie oben in den Magazin Seiten.

Folgende Inserenten sind dabei:

Work Microwave

Raiffeisenbank im Oberland eG

Oped

Der Markt Holzkirchen

Regens Wagner

Stang GmbH

Papierfabrik Louisenthal

Aobis

Bayerisches Rotes Kreuz

Saint-Gobain Performance Plastics Biolink GmbH

Sandoz

Spinner

LTN Servotechnik

Treukontax

Kontakt

STUZUBI Miesbach



8. Oktober 2022 | 10 - 16 Uhr |

Waitzinger Keller

Webseite: https://stuzubi.de/messen/miesbach/

Stuzubi © Stuzubi