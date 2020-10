Auto gerät in Gegenverkehr: Familienvater (34) stirbt - fünf Personen schwer verletzt

Auf der B307 am Ortsausgang von Miesbach hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Familienvater kam ums Leben, mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall in Miesbach.

Auf der B307 stießen zwei Pkw frontal zusammen.

Ein Familienvater (34) kam bei dem Unfall ums Leben.

Update vom 12. Oktober, 6.20 Uhr: Am Sonntagabend hat sich auf der Bundesstraße 307 gegen 21.50 Uhr kurz nach dem Ortausgang Miesbach Richtung Agatharied ein schwerer Unfall ereignet. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Ein 34-jähriger Mann aus Hausham kam mit seinem BMW etwa 200 Meter nach dem Ortsschild auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Pkw eines 40-jährigen Miesbachers. Dieser war zusammen mit seiner Beifahrerin (30), deren beiden Zwillingen (8) und einer 16-jährigen Bekannten der Familie im vollbesetzten Skoda unterwegs.

Unfall auf B307 bei Miesbach: BMW-Fahrer stirbt - er hinterlässt Frau und zwei kleine Kinder

Der 34-jährige BMW-Fahrer erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen. Er wurde unter laufender Reanimation mit dem RTW ins Krankenhaus nach Agatharied gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, hinterlässt der Mann eine Frau und zwei Kleinkinder.

Auch die fünf Insassen des Skoda wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer und die 30-jährige Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem demolierten Wrack befreit werden. Alle fünf Insassen wurden teils mit Rettungshubschraubern auf verschiedene Krankenhäuser verteilt und dort behandelt, so die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. „Es kann von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro ausgegangen werden“, heißt es im Bericht der Polizei.

Tödlicher Unfall auf B307 bei Miesbach: Angehörige eilen zur Unfallstelle - Kriseninterventionsteam vor Ort

Am Einsatzort war ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften notwendig. „Mit insgesamt 98 Kräften waren sowohl die FFW Miesbach, Parsberg, Agatharied und Hausham in Einsatz. Diverse Rettungswägen und mehrere Notärzte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten Die Bundesstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.“ Das teilte die Polizei mit.

Ein Gutachter wurde zur Analyse des Unfallgeschehens hinzugezogen. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort. „Da sich Dutzende Angehörige und Bekannte des Verstorbenen nach Bekanntwerden des Unfalls auf den Weg in Richtung Unfallstelle machten, organisierten mehrere Kräfte des Kriseninterventionsteams den Zugang zu einer Sporthalle in Miesbach, wo sich letztlich alle Personen einfanden und dort nach Überbringung der Todesnachricht betreut werden konnten“, heißt es weiter.

Auto gerät in Gegenverkehr: Mehrere Schwerverletzte - Bundesstraße voll gesperrt

Erstmeldung vom 11. Oktober, 22.10 Uhr: Miesbach - Auf der Bundesstraße B307 am südlichen Ortsausgang von Miesbach hat sich am Sonntagabend (11. Oktober) gegen 20.45 Uhr ein schwerer Unfall mit mehreren schwer verletzten Personen ereignet.

Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass ein Pkw in den Gegenverkehr geriet und dort frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte. Das berichtet die Polizei. Die Ursache für das Abweichen des Pkw von der Fahrbahn ist derzeit noch unklar.

Schwerer Unfall auf B307 in Miesbach: Mehrere Schwerverletzte - Straße voll gesperrt

Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen schwer verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.

Unfall auf B307 in Miesbach: Straße voll gesperrt - Hintergründe noch unklar

Die B307 war am Sonntagabend voll gesperrt. Mehr Angaben zur genauen Unfallursache, sowie Unfallhergang oder dem Zustand der Verletzten konnte die Polizei vor Ort derzeit noch nicht machen.

