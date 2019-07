Unser Baby des Tages

Seit Kurzem sind Christina und Thomas Bartl glückliche Eltern.

Ihre Tochter Marlina Stefanie kam am 14. Mai im Krankenhaus Agatharied zur Welt. Am Tag ihrer Geburt war die Kleine 53 Zentimeter groß, und die Waage zeigte ein Geburtsgewicht von 3180 Gramm an. Marlina Stefanie ist mit ihren Eltern in Heufeld daheim.

wi

Alle Babys des Tages aus der Region Miesbach finden Sie hier.