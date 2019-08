Unser Kind des Tages

Mit ihren großen Schwestern Lena (8) und Amelie (4) hat die kleine Josefine Elisa jede Menge Spaß.

Die Eltern Stefanie und Thomas Lechner freut’s, dass sich ihre drei Mäderl so gut verstehen. Am 30. März vergangenen Jahres kam Josefine Elisa im Krankenhaus Agatharied zur Welt. Die Familie Lechner ist in Agatharied daheim.

wi

