Bahnhofsareal in Bayrischzell: Überarbeitete Planung für Wohnbebauung kommt gut an

Von: Sebastian Grauvogl

Noch grün-weiße Wiese: das nördliche Bahnhofsareal in Bayrischzell mit dem alten Lokschuppen. © TP

„Zu dicht, zu städtisch, zu groß“: Viel Kritik gab es für den ersten Entwurf der Euroboden GmbH für die Bebauung des Bahnhofsareals in Bayrischzell. Die neue Version kam nun besser an.

Bayrischzell – Erst hatte sie die Gemeinde beim Kauf des nördlichen Bahnhofsgeländes ausgebootet, dann ohne Absprache einen Entwurf für die Bebauung veröffentlicht. Die Euroboden GmbH hat sich in Bayrischzell bis dato nicht überaus beliebt gemacht. Nicht zuletzt deshalb, weil die vorgelegte Planung mit 69 Wohnungen bei Bürgermeister und Gemeinderat obendrein auf großen Widerstand stieß. „Zu dicht, zu städtisch, zu groß“, lautete der Tenor. Die Baugenossenschaft kündigte eine Überarbeitung an. Das vorläufige Ergebnis haben die Verantwortlichen nun im Gemeinderat präsentiert – und sind damit auf grundsätzliche Zustimmung gestoßen.

100 statt 200 Bewohner

Als „reduziert und vernünftig gegliedert“ bewerteten die Ratsmitglieder die neue Version, fasst Geschäftsleiter Josef Acher die Beratungen auf Nachfrage unserer Zeitung zusammen. Auch wenn die Vertreter der Euroboden in der Sitzung noch keine Aussage zur genauen Anzahl der Wohnungen machten, so konnten die Gemeinderäte anhand einer anderen Größe ablesen, dass das Architekturbüro Nagler kräftig den Rotstift angesetzt hat: War anfangs von bis zu 200 Bewohnern auf dem 1,3 Hektar großen Areal die Rede, sind es jetzt nur noch maximal 100. Und noch etwas hat sich verändert: Die Gebäudehöhen sind geschrumpft, vier Vollgeschosse kein Thema mehr. Die von Anfang an für gut befundene Holzbauweise soll derweil erhalten bleiben.

Wie aus dem Entwurf hervorgeht, soll sich die Bruttogeschossfläche von 5200 Quadratmeter auf sechs Baukörper verteilen: drei Mehrfamilienhäuser mit je drei Vollgeschossen (30 mal 14 Meter, 24 mal 14 Meter und 17 mal neun Meter), zwei Doppel- oder Reihenhäuser mit je zwei Geschossen (je 32 mal neun Meter) und ein Einfamilienhaus mit zwei Geschossen (je 16 mal neun Meter). Spannend ist ferner, dass auch der alte Lokschuppen Teil des Konzepts sein soll. Die Euroboden kann sich hier einen ostseitigen Anbau mit zwei Vollgeschossen (30 mal zehn Meter) für Wohnraum vorstellen. Die Nutzung des Lokschuppen selbst sei noch nicht geklärt, so Acher. Die Autos der Bewohner sollen auf 33 überdachten Stellplätzen im Freien sowie teils auch in in den Häusern integrierten Garagen Platz finden. Die Erschließung des hinteren Teils des Baugebiets soll über eine neue Einbahnstraße im nördlichen Hangbereich als Verbindung zwischen der Kranzer- und Tannermühlstraße erfolgen.

Etliche Fragen zu Plänen

Wie Acher berichtet, hatten die Gemeinderäte nach der Vorstellung der überarbeiteten Pläne durchaus noch die eine oder andere Frage. So wiesen sie die Euroboden-Vertreter darauf hin, dass die Erschließung von Norden wegen der Hanglage „nicht unproblematisch“ und mit „hohem technischen Aufwand“ verbunden sei. Trotz reduzierter Zahl der künftigen Bewohner erkundigten sich die Ratsmitglieder, welche Leute dort denn leben sollen – beispielsweise ob Mieter oder Eigentümer. Auf jeden Fall seien sämtliche Wohnungen mit einer Erstwohnsitzbindung im Grundbuch zu versehen. Ferner machte sich das Gremium dafür stark, dass die Gemeinde einen Teil der Flächen vor der Ausweisung als Bauland von der Euroboden kauft, um hier die Erschließung vorzunehmen sowie selbst bezahlbaren Wohnraum entwickeln zu können.

Im einstimmig gefassten Beschluss beauftragten die Gemeinderäte Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) dann auch, mit der Firma in entsprechende Verhandlungen zu treten. Ansonsten entfalte das Votum noch keinerlei Baurecht, betont Acher auf Nachfrage. „Es gibt noch keinen Aufstellungsbeschluss für eine Bauleitplanung.“ Mit einem Gerücht räumt der Geschäftsleiter auch noch auf: Der Kontakt zwischen der Gemeinde und der Euroboden sei trotz der zwischenzeitlichen Differenzen nie abgerissen. „Wir waren immer im Gespräch.“

