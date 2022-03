Bahnübergang Hausham bis August gesperrt: Stau und Schildbürgerstreich für Fußgänger

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Wie gewonnen, so zerronnen: Der neue Haushamer Bahnübergang – hier kurz vor seiner Fertigstellung – wird wegen des erwarteten Rückstaus aufgrund einer Baustelle gesperrt. Gearbeitet wird am Ortsausgang Richtung Schliersee (im Hintergrund gut erkennbar der Übergang von der neuen zur alten Fahrbahn). © Archiv TP

Nach knapp vier Jahrzehnten Diskussion wurde der neue Bahnübergang in Hausham im November eröffnet. Doch schon in diesem Jahr macht er wieder zu – für satte fünf Monate.

Hausham – Das Jahr 2022 wird erneut von Staus geprägt sein, erklärte Ferdinand Klettner dem Haushamer Gemeinderat am Montagabend. Soweit keine Überraschung, bezeichnet sich die Gemeinde doch als Drehscheibe im Landkreis und kennt die hohe Verkehrsbelastung. Auch die jüngst abgeschlossene Verlegung des Bahnübergangs hat die Lage nur bedingt verbessert.

Doch was der Bauleiter des Ingenieurbüros Infra dann verkündete, ließ selbst hartgesottene und leidgeprüfte Haushamer schlucken: Der neue Bahnübergang wird am Montag, 28. März, gesperrt – komplett und das bis voraussichtlich Freitag, 19. August. Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) fasste zusammen: „Kaum ist er offen, wird er wieder geschlossen.“ Aber da müsse die Gemeinde eben durch.

Staugefahr erfordert Absperrung des Bahnübergangs

Verordnet wurde die radikale Maßnahme laut Klettner von der Deutschen Bahn und vom Staatlichen Bauamt Rosenheim. Notwendig, so berichtete der Ingenieur den Gemeinderatsmitgliedern, sei die Sperrung des Bahnübergangs wegen der Baumaßnahme, die an der B 307 ansteht. Die Bundesstraße soll ab der Einmündung der Althaushamer Straße in Richtung Schliersee bis zur Agip-Tankstelle ausgebaut werden. Konkret wird die Straße auf diesen rund 250 Metern um einen Geh- und Radweg erweitert, der an den vorhandenen Weg Richtung Schliersee anknüpft. Außerdem sollen Wasser-, Gas-, Strom- und Glasfaser-Leitungen neu verlegt werden. Auch der alte Bahnübergang auf Höhe der Althaushamer Straße wird in diesem Zuge zurückgebaut.

Die Krux an der Baustelle liegt darin, dass die Bundesstraße im betroffenen Abschnitt von Ende März bis Ende Juli nur halbseitig befahrbar sein wird. „Es gibt eine Ampelregelung, weil die Straßenbreite keine zwei Spuren während der Arbeiten ermöglicht“, erklärte Klettner. Für die Asphaltierungsarbeiten wird der Abschnitt von 1. bis zum 19. August voll gesperrt.

Den Sommer über werde es folglich zu enormen Staus kommen. Die Schlange werde auf der B 307 – im Ortsbereich die Industriestraße – bis hinter den Bahnübergang reichen. Deshalb sei es zu gefährlich, den Verkehr von der Schlierseer Straße über den Bahnübergang auch noch der Bundesstraße zufließen zu lassen. Denn in eine Blechlawine könne sich der zusätzliche Verkehr nur schwer einreihen. Die Autos würden dann womöglich auf dem Bahnübergang stehen bleiben. Die Unfallgefahr bei einem herannahenden Zug wäre zu hoch, erklärte Klettner.

Auch Fußgänger dürfen nicht über die Gleise - trotz funktionierender Schranken

Die Abbiegespuren am Bahnübergang würden deshalb mit Baken abgesperrt, die Ampeln abgedeckt. Auf Nachfrage von Ria Röpfl (FWG) schilderte Klettner ein weiteres Detail: „Die Schranken gehen trotzdem auf und zu.“ Nur durchfahren dürfe man eben nicht.

Lesen Sie auch Umfangreiche Baumfällungen für Brücken-Neubau Die einzige Brücke, über die größere Fahrzeuge auf die Lände in Bruck gelangen, muss erneuert werden. Umfangreiche Baumfällungen für Brücken-Neubau Vertrag unterzeichnet! Staatliches Bauamt übernimmt Planungskosten für Unterführung an B471 Es ist ruhig geworden um die Unterführung an der staugeplagten B471 in Oberschleißheim. Doch nun kommt Bewegung in die Sache: Das Staatliche Bauamt hat sich bereit erklärt, die Planungskosten zu übernehmen. Vertrag unterzeichnet! Staatliches Bauamt übernimmt Planungskosten für Unterführung an B471

Das wiederum erregte das sonst eher ruhige Gemüt des Bürgermeisters sichtlich. Denn: Der Bahnübergang wird wegen Bahn-Vorschriften für die gesamte Dauer auch für Fußgänger gesperrt – obwohl sich diese bekanntlich selten in einen stauenden Verkehr einreihen müssen und die Schranken ohnehin in Betrieb sind. „Wir fliegen auf den Mond, aber schaffen es nicht, eine Fußgängerampel in Betrieb zu nehmen“, schimpfte Zangenfeind. „Manchmal ist es schon traurig.“ Immerhin gehe es um einen Schulweg.

Auf Nachfrage erklärte Zangenfeind: „Wir kämpfen weiterhin darum, dass zumindest für Fußgänger eine Querungsmöglichkeit geschaffen wird.“ Das einzig Positive an der Baustelle sei der Ausblick darauf, dass das Thema Bahnübergang ab September 2022 dann endgültig erledigt sein werde.

Lesen Sie auch: Bahnübergang Hausham - Verlegung nach 36 Jahren abgeschlossen

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.