100 Jahre Bergwacht Leitzachtal: Wie ein Bader einst die Bergrettung gründete

Von: Sebastian Grauvogl

Stolz auf die Chronik: Bereitschaftsleiter Kilian Wuttig (l.) und Schriftführer Marinus Gruber. © THOMAS PLETTENBERG

Ihren Anfang nahm die Bergrettung in Bayrischzell wohl schon um 1912. Offiziell gegründet wurde die Bergwacht Leitzachtal aber erst vor 100 Jahren. Zeit für einen Blick in die Chronik.

Leitzachtal – Der Bader war schon von Berufs wegen ein echtes Multitalent. Er schnitt Haare, versorgte Wunden und war bisweilen sogar als Chirurg und Zahnarzt tätig. Dem Bayrischzeller Bader Josef Kohnle war das noch nicht genug. Er begleitete als Bergführer unzählige Erholungssuchende zu Fuß oder auf Skiern in die Alpen. Als die mit der Eröffnung der Bahnlinie Schliersee-Bayrischzell 1911 immer mehr wurden, stieg auch die Zahl der Bergunfälle sprunghaft an. Wie der Bayrischzeller Chronist Michael Meindl als Zeitzeuge berichtet, war Kohnle auch hier wieder zur Stelle. Um die im Ort seit jeher als Selbstverständlichkeit erachtete Rettung und Bergung besser organisieren zu können, habe der Bader um 1912 „aus eigenem Antrieb und Idealismus heraus“ ein paar Männer zusammengesucht, um Verletzte und Abgestürzte ins Tal zu bringen. Die Geburtsstunde der Bergwacht Leitzachtal.

Gründung datiert auf 1923

Dass diese heuer trotzdem „erst“ ihr 100-jähriges Bestehen feiert, erklärt der Schriftführer und Autor der 51 Seiten starken und hochwertig gestalteten Jubiläumschronik mit der aus mehreren Quellen auf das Jahr 1923 zu datierende offizielle Gründung einer Bergwacht-Ortsgruppe in Bayrischzell. 1949 folgte dann die Ausweitung aufs gesamte Leitzachtal: Der damalige Bereitschaftsleiter Konrad Simmerl regte die Einrichtung eines eigenen Bergwachtzugs in Fischbachau an, um dem auch dort stark steigenden Tourismus mit den damit einhergehenden Einsätzen Rechnung zu tragen. Im selben Jahr weihen die Bayrischzeller zusammen mit den Kameraden aus Hausham eine Diensthütte am Sudelfeld ein, um nur zwei Jahre später ein eigenes Domizil am „Tiroler Blick“ am Wendelstein zu beziehen. Die neue Diensthütte am Sudelfeld eröffnen sie 1956, die seit 1978/79 auch der Skiwacht als Stützpunkt dient.

Trauriger Moment: eine Totenbergung aus den Gründungsjahren der Bergrettung in Bayrischzell. © Bergwacht

Ebenfalls 1956 erlangt Bayrischzell als Schauplatz einer groß angelegten Übung des Bayerischen Roten Kreuzes überregionale Bekanntheit. Wie Schriftführer Gruber berichtet, testen die Einsatzkräfte an einer fiktiven Einsatzstelle am Vogelsang neueste Fahrzeug- und Funktechnik. Unten im Ort wird sogar ein Hangar für einen Hubschreiber der französischen Armee eingerichtet – in einer Garage im Rathaus.

In Garagen war auch die Bergwacht Bayrischzell lange untergebracht. Zunächst im Feuerwehrhaus, wo die Bereitschaft 1979 auch einen ersten Dienstraum einrichtete. Nach weiteren Stationen im Schulhaus und im ehemaligen Kloster/heutigen Rathaus erfolgte dann 1984 zusammen mit den Fischbachauer Kameraden der Neubau der gemeinsamen Rettungswache. „Ein Meilenstein“, sagt Gruber. Dank mehrerer Erweiterungen beherbergt diese seit 2015 zudem die Regionalgeschäftsstelle der Bergwacht Bayern.

Im Anflug: ein Hubschrauber der französischen Armee bei der Großübung 1956 in Bayrischzell. © Bergwacht

Quasi dauerhaft im Wandel befindet sich von Anfang an auch die Technik der Bergwacht. Besteht diese in der Nachkriegszeit zunächst aus ausgemusterten BRK- und Feuerwehrfahrzeugen, kommen ab 1970 durch mit Staatsmitteln und Spenden finanzierte, eigene Spezialfahrzeuge hinzu, 2000 dann auch der erste Ski-Doo. Für die Personenrettung im unwegsamen Gelände Fortbewegung am Berg nutzen die Bergwachtler bereits in der Gründungszeit Akja und Sommertrage, die im Laufe der Jahre immer ausgefeilter wurden. Der zunehmenden Zahl an medizinischen Notfalleinsätzen im Tal trägt die Bereitschaft mit dem 2009 ins Leben gerufenen First Responder-Dienst Rechnung.

Heute verfügt die Bergwacht Leitzachtal um ihren Bereitschaftsleiter Kilian Wuttig über 50 Aktive, zehn Anwärter, ein Bergrettungs- und ein Einsatzleitfahrzeug sowie ein ATV. Nur so schaffen die Retter es, die jährlich zwischen 300 und 350 Einsätze zu bewältigen – und damit das selbstlose Engagement ihres Gründers Josef Kohnle bis heute weiterzuleben.

Das Festprogramm

Der Festabend „100 Jahre Bergwacht Leitzachtal“ findet am Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr auf dem Zeltfestplatz statt. Die Blaskapelle Pro Mill sorgt für Unterhaltung. Umrahmt wird die Feier vom Tag der Betriebe mit Kesselfleischessen (Donnerstag, 29. Juni) und vom Goaßmaßfest (Samstag, 1. Juli) an selber Stelle, jeweils begleitet von der Musikkapelle Bayrischzell. Die bereits eröffnete Ausstellung zur Geschichte der Bergrettung im Leitzachtal im Erdgeschoss des Bayrischzeller Rathauses ist bis Sonntag, 2. Juli, täglich von 8 bis 20 Uhr zu sehen. Im dortigen Tourismus-Büro sowie im Festzelt ist auch die Chronik gegen eine Spende für die Bergwacht Leitzachtal erhältlich.

sg