40 Jahre Kindergarten Bayrischzell: Ritterburg als Geburtstagsgeschenk

Ansprache vor der Burg: Auch Bürgermeister Georg Kittenrainer schaute beim Jubiläums-Sommerfest im Kindergarten St. Margareth vorbei und schaute sich die neue Burg an.

Sommerfest zum Jubiläum

Von Sebastian Grauvogl schließen

Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen verfügt der Kindergarten Bayrischzell wieder über eine Ritterburg auf dem Spielplatz. Beim Sommerfest stand nun die Einweihung auf dem Programm.

Bayrischzell – Bis ins Mittelalter reicht die Geschichte Bayrischzells zurück. Über eine eigene Ritterburg verfügte die Wendelsteingemeinde aber nie. Jetzt schon: Auf dem Spielplatz des Kindergartens St. Margareth steht seit Kurzem eine prächtige Holzfestung. Mit Zinnen, Zugbrücke, Turm, Kerker – und einer Fahne mit dem Gemeindewappen. Fertig geworden ist sie pünktlich zum 40-jährigen Bestehen des Kindergartens, das der Nachwuchs zusammen mit den Erziehern, den Eltern sowie Bürgermeister Georg Kittenrainer, Pfarrer Josef Spitzhirn und Dekan Michael Mannhardt sowie vielen weiteren Gästen und Mitwirkenden nun bei bestem Sommerwetter gefeiert hat.

Geschichte reicht bis vor 1953 zurück

Kindergartenleiterin Bettina Winkel nahm die Gäste bei ihrer Begrüßungsrede mit auf eine Reise in die Geschichte der Einrichtung. Die reicht zurück bis ins Jahr 1953, als der früher im inzwischen abgerissenen Stefflbauernhof untergebrachte Kindergarten nach dem Umbau des Schulhauses zwei eigene Räume im Souterrain des Anbaus einziehen konnte. 1980 stand dann die nächste Vergrößerung an. Der Kindergarten mit 50 Plätzen sollte der Mittelpunkt des neuen Pfarrzentrums werden, das auch über Räume für Senioren, Menschen mit Behinderung und Jugendliche verfügen und obendrein Platz für Gymnastik-, Werk- und Bastelkurse für Einheimische und Gäste gleichermaßen bilden sollte. Die Eröffnung folgte am 12. September 1982.

Lesen Sie auch: Kinderdorf Irschenberg wird 50 Jahre alt

„Wie viele Bayrischzeller haben hier gespielt, getobt, gelernt, gelacht und ihre ersten Freunde gefunden?“, fragte Winkel in die Runde. Heute betreue das Erzieherteam 50 Kinder in zwei Gruppen und seit 2019 auch zwölf Hortkinder unter dem Leitsatz „Begleite mich ein Stück auf meinem Weg und stärke mich für die Zukunft.“ Durch den Zusammenhalt im Ort sei es gelungen, die nach einem Schwelbrand 2010 notwendige Komplettsanierung des Kindergartens gut zu meistern, erinnerte Winkel.

Spielgeräte mit Spendengeldern finanziert

Aus Altersgründen abgebrochen werden mussten hingegen die vor 20 Jahren liebevoll von den Eltern erbauten Spielgeräte im Garten: ein Piratenschiff, ein Spielhaus und eine Ritterburg. Dass letztere nun einen würdigen Nachfolger gefunden hat, liegt laut Winkel ebenfalls an der intakten Dorfgemeinschaft. Fast 40 000 Euro Spendengelder habe man zusammen mit dem Elternbeirat und vielen Helfern gesammelt, Gemeinde und Kirchenstiftung hätten auf die für die Anschaffung der nach den Wünschen der Kinder angefertigten neuen Burg mit Sandkasten notwendige Summe von rund 50 000 Euro aufgestockt.

Auch interessant: Kindergartenleiterin in Bayrischzell beeindruckt von Elternengagement

Ehrensache, dass auch das Sommerfest mittelalterlich rauschend ablief. Eltern, Großeltern und die AH-Mannschaft des SV Bayrischzell kümmerten sich um Speis und Trank, die Bayrischzeller Blasmusik, die jungen Schuhplattler und die Musikschule um die Unterhaltung. Und mit den Wendelsteinmännlein und dem Troll Wurliz verwandelte sich die Burg gar in ein sagenhaftes Märchenschloss.

sg