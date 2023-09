89-Jähriger überholt drei Autos und übersieht Motorradfahrer (41) - schwer verletzt

Von: Stephen Hank

Etliche Rettungskräfte waren im Einsatz (Symbolfoto). © Boris Roessler/dpa

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend zwischen Aurach und Geitau gekommen. Ein Motorradfahrer musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Bayrischzell ‒ Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 20.25 Uhr auf der B307 zwischen Aurach und Geitau. Ein 89-Jähriger aus Bayrischzell befuhr mit seinem VW Golf die B307 von Aurach kommend in Richtung Geitau. Hier überholte er zunächst zwei andere Autos. Als er dann erneut ausscherte, übersah er in einer Kurve einen entgegenkommenden 41-jährigen Motorradfahrer aus Miesbach. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad der Marke Honda. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab.

Der 41-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Der 89-jährige Pkw-Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Agatharied gebracht. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Versorgung der Verletzten sowie für die Unfallaufnahme für etwa drei Stunden vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Geitau und Bayrischzell, die Bergwacht Bayrischzell, mehrere Einheiten des Rettungsdienstes, unter anderem der Rettungsdienst Fischbachau, sowie der Rettungshubschrauber Christoph München und die Straßenmeisterei Hausham, teilt die Polizei mit.

sh