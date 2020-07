Absturz am Sudelfeld: Gleitschirmflieger (60) schwer verletzt

Ungeplante Landung mit schlimmen Folgen: Am Sudelfeld ist ein 60-jähriger Fischbachauer mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Er verletzte sich schwer.

Bayrischzell – Den Notruf hatte ein anderer Gleitschirmflieger abgesetzt, berichtet die Bergwacht Leitzachtal. Er habe am Donnerstag, 9. Juli, gesehen, wie der Fischbachauer gegen 15 Uhr plötzlich aus großer Höhe an der Westseite des Vogelsang im mittleren Sudelfeld zu Boden stürzte. Da die Absturzstelle laut Polizei Miesbach in unwegsamem Gelände lag, wurde die Bergwacht zur Erstversorgung und Bergung alarmiert.

Wie die Einsatzkräfte berichten, war der Rettungshubschrauber Christoph 1 zeitgleich im Tegernseer Tal unterwegs. Deshalb habe sich der Einsatzleiter entschieden, den Notarzt per Seilwinde direkt am Hang absetzen zu lassen. In der Zwischenzeit waren vier Bergwachtler mit dem Einsatzfahrzeug in die Nähe der Unfallstelle vorgedrungen, um den Verletzten zu versorgen und für den Abtransport per Heli vorzubereiten. Der Fischbachauer kam dann mit schweren Blessuren ins Krankenhaus Rosenheim. Warum der 60-Jährige abgestürzt ist, ist laut Polizei noch unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

sg