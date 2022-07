Akute Steinschlaggefahr: Sudelfeldstraße muss mit Schutzzäunen gesichert werden

Von: Sebastian Grauvogl

Erschreckend groß: einer der Felsbrocken auf der B307. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Felsblöcke mit einer Kantenlänge von 60 Zentimetern mitten auf der Fahrbahn: Akute Steinschlaggefahr herrscht auf der B307 am Sudelfeld. Das Straßenbauamt ist sofort tätig geworden.

Bayrischzell - Nicht auszudenken, wenn so ein Brocken in ein Auto einschlägt: Felsblöcke mit einer Kantenlänge von bis zu 60 Zentimetern hat das Staatliche Bauamt Rosenheim auf der B307 am Sudelfeld entdeckt. Entdeckt wurden schweren Geschosse aus dem Gebirge in einem Abschnitt nahe des Tatzelwurms (Kreis Rosenheim). Nach einer Begehung durch Mitarbeiter des Straßenbauamts und der Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken stand zweifelsfrei fest: Hier besteht akute Steinschlaggefahr.

Sofortmaßnahme für 500.000 Euro

Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Steine oder Blöcke auf die Sudelfeldstraße stürzen. Deshalb habe man umgehend eine Sofortmaßnahme eingeleitet. Der betroffene Bereich werde mit einem mobilen Steinschlagzaun abgesichert. Die Kosten in Höhe von rund 500.000 Euro trage der Bund. Die Errichtung des Zauns werde unter einer halbseitigen Sperrung der B307 in diesem Abschnitt durchgeführt.

Starkregen oder Wildwechsel als Ursache?

Parallel läuft die Suche nach der Ursache des Steinschlags. Wie das Straßenbauamt informiert, wurde dieser mit großer Wahrscheinlichkeit von den jüngsten lokalen Starkregenereignissen oder durch Wildwechsel am Hang ausgelöst. Da auch für die kommenden Wochen immer wieder Gewitter angekündigt seien, habe man sich zur kurzfristigen Absicherung der Straße entschieden. Sobald dies erfolgt ist, werde man über den Einbau permanenter Schutzmaßnahmen entscheiden.

