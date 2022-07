Almtag an der Rotwand soll am Samstag für Wolf-Problematik sensibilisieren

Von: Dieter Dorby

Almbauer Bernd Gasteiger will vor Ort für das Problem Wolf sensibilisieren. © dpa

Bei der Infoveranstaltung zum Wolf, zu der der Bayerische Bauernverband vergangene Woche in die Oberlandhalle in Miesbach eingeladen hatte, hat sich auch Landwirt Bernd Gasteiger zu Wort gemeldet und Interessierte zu einem Ortstermin zu sich auf die Kümpflalm nahe der Rotwand eingeladen.

Dieser Termin steht nun fest: Es ist der kommende Samstag, 16. Juli.

Lesen Sie auch: So lief die Wolf-Infoveranstaltung in Miesbach

Die Kümpflalm liegt südlich vom Rotwandhaus bei der oberen hinteren Hütte. Das Programm sieht so aus: Ab 6 Uhr werden Koima, also Kälber, gezählt. Um 9 Uhr gibt es Frühstück mit Milch und Butterbrezen, um 10 Uhr folgt ein Almrundgang mit einem Ranger der Unteren Naturschutzbehörde. Der Herdenschutz mit Zäunen und was vor Ort möglich ist, folgt um 13 Uhr. Zeit für Gespräche ist eingeplant. Gegen 16 Uhr endet der Tag auf der Kümpflalm. Anmeldungen nimmt Bernd Gasteiger unter Telefon 01 76 / 41 69 93 65, gern auch per Whatsapp – entgegen.

Das Thema Wolf ist ihm ein großes Anliegen. „Wir sind in großer Sorge um unsere Kälber“, sagt er. „Vor zehn Jahren war ein Riss von einem Raubtier auf unserer Alm, es gab Kratzspuren von sehr großen Pranken auf dem Jungvieh. Vor zwei Jahren wurde auf der Nachbaralm eine Kalbin gerissen und teilweise gefressen. Seitdem häufen sich die Angriffe auf Nutztiere im Umkreis von 50 Kilometern deutlich.“ Deshalb mache er diesen Almtag.

ddy