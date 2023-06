Alpenfreibad Bayrischzell: Bürgermeister-Gattin übernimmt Bistro

Von: Sebastian Grauvogl

Freut sich viele Gäste: Marianne Kittenrainer im Bistro des Alpenfreibads Bayrischzell, das sie „Mariannerie“ getauft hat. © Thomas Plettenberg

Das Alpenfreibad Bayrischzell liegt Bürgermeister Georg Kittenrainer am Herzen. Seit dieser Saison ist nun auch seine Frau Marianne an Bord. Sie hat das Bistro im Bad übernommen.

Bayrischzell – Ungefähr zwölf Jahre war Marianne Kittenrainer alt, als sie einen Ferienjob im Alpenfreibad Bayrischzell angenommen hat. „Saugut“ habe es ihr da gefallen, schwärmt die heute 40-Jährige. „Die Stimmung war immer super.“ Das ist sie immer noch – und Kittenrainer ist seit dieser Saison wieder mittendrin: als Wirtin des Kiosks mit zugehörigem Bistro. Und das hat die 40-Jährige bereits mit ordentlich frischem Wind belebt. Denn die Spezialität der „Mariannerie“ sind nicht etwa Schwimmbad-Klassiker wie Currywurst und Pommes Rot-Weiß, sondern gesunde, meist vegetarische oder sogar vegane „Schüsserl“. Neudeutsch, weiß Kittenrainer, sagt man auch „Bowls“ dazu.

Bis dato, berichtet die Gattin des Bayrischzeller Bürgermeisters Georg Kittenrainer, war das Bistro meist an Gastronomen aus dem Ort verpachtet, beispielsweise an die Betreiber der Schindlberger Alm am Sudelfeld und der Sportalm. Da es aber immer schwieriger geworden sei, genug Personal für das noch dazu stark wetterabhängige Schwimmbadgeschäft zu finden, sei der Kiosk für diese Saison wieder frei geworden. Für Bayrischzells First Lady eine Chance, sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen. „Zum Glück hat es auch geklappt“, schwärmt Marianne Kittenrainer, die mit Mitarbeiterin Jenny Zöllner wertvolle Unterstützung hat.

Schwiegereltern helfen auf dem heimischen Hof

Dabei sei es nicht so gewesen, dass sie über zu viel Tagesfreizeit hätte klagen können. Die Kittenrainers bewirtschaften bekanntlich einen Milchviehbetrieb in Geitau, haben vier Kinder und Papa Georg ist als ehrenamtlicher Rathauschef ebenfalls gut mit Terminen und Aufgaben eingedeckt. Doch weil das Jungvieh im Sommer auf der Alm ist und auch Georg Kittenrainers Eltern noch tüchtig auf dem Hof arbeiten, traute sich Marianne den Job als Schwimmbad-Wirtin zu. Ihr Fazit nach der ersten Woche mit wetter- und ferienbedingtem Hochbetrieb: „Es ist super angelaufen.“

Das freut die 40-Jährige ganz besonders, weil ihre Speisekarte schon die eine oder andere „Extrawurst“ beinhaltet. Neben besagten Schüsserln mit Hülsenfrüchten, Getreiden, Gemüse und Obst sind dies auch Grillkäse sowie ein Salat mit Frischeinudeln. Großen Wert legt Kittenrainer auf die Herkunft ihrer Zutaten. So lässt sie sich in erster Linie von ortsansässigen Betrieben, teils sogar aus ihrem privaten Freundeskreis beliefern. Ob ein Hofladen aus Osterhofen, die Speckalm am Sudelfeld, die Schlierseer Fischerei oder die Metzgerei Linderer in Bayrischzell: „Hauptsache regional und saisonal“, betont die Wirtin. Wie daheim in ihrer Familie ist sie der Meinung, dass jeden Tag ein frisch zubereitetes Essen auf den Tisch kommen sollte.

Jeden Tag ein anderes Mittagsgericht

Für alle, die das aus beruflichen Gründen nicht schaffen, will sie in ihrem Bistro gute und günstige Mittagsgerichte anbieten. Jeder Tag stehe unter einem anderen Motto: Knödel am Montag, Nudeln am Dienstag, Spätzle am Mittwoch, Fleisch am Donnerstag, Raclette am Samstag. „Den Rest überlege ich mir noch“, versichert Kittenrainer schmunzelnd. Geöffnet ist ihr Bistro täglich von 9 bis 19 Uhr, freitags von 11 bis 21 Uhr. Selbstverständlich könne man auch ohne Schwimmbadeintritt bei ihr einkehren, ein Mitnahmegeschäft gebe es ebenfalls.

Bleibt die Frage, ob Kittenrainers Familie nicht protestiert, dass die Küche daheim im Sommer kalt bleibt. Die 40-Jährige schüttelt den Kopf: „Die kommen einfach alle zum Mittagessen zu mir ins Bad. Und anders als daheim warten da sogar ein erfrischender Sprung ins kühle Nass, ein Eis oder – ja, tatsächlich – auch Currywurst mit Pommes. „Um die Fritteuse“, sagt Kittenrainer und lacht, „bin ich leider nicht herumgekommen.“ Das wäre dann doch eine Extrawurst zu viel gewesen.

