Alpenfreibad Bayrischzell: Pläne für Sanierung vorgestellt - Saisonstart steht fest

Von: Christine Merk

Das Alpenfreibad in Bayrischzell wird für eine Million Euro umgestaltet.

Die große Lösung für das Bayrischzeller Schwimmbad soll im Herbst dieses Jahres oder im Frühjahr 2024 kommen. Die kleine aber schon jetzt: Zu den Pfingstferien soll das Bad wieder öffnen.

Bayrischzell – Die große Lösung für das Bayrischzeller Schwimmbad soll im Herbst dieses Jahres oder im Frühjahr 2024 kommen. Die kleine aber schon jetzt: Zu den Pfingstferien soll das Alpenfreibad wieder öffnen. Und dann „keine Saison mehr geschlossen bleiben“ – das hat Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) bei der Bürgerversammlung erklärt. Nach der Grundsatzentscheidung durch die Bürger für den Erhalt des Schwimmbads und den Wegfall der Möglichkeit, es an den Seeberg zu verlegen (wir berichteten), haben sich Verwaltung und Gemeinderat viele Gedanken gemacht. Im Dezember fiel die Entscheidung für eine Foliensanierung des Beckens, eine Luft-Wärmepumpe, mit der das Wasser geheizt wird, und eine Photovoltaik-Anlage, die hierfür den Strom liefert (wir berichteten). Wobei die Folienlösung noch nicht zu hundert Prozent sicher ist, wie Kämmerer Josef Teucher auf Nachfrage erklärt. Ein Edelstahlbecken sei noch nicht ganz vom Tisch.

In diese Saison geht das Schwimmbad also noch mit dem Bestand, teilt Teucher mit. Zumindest was die baulichen Veränderungen betrifft. Die PV-Anlage mit 112 Modulen, zusammen gut 200 Quadratmeter, sowie die Luftwärmepumpe hingegen werden schon in den nächsten Wochen installiert. Das Becken wird außerdem an den Stellen, an denen viel Wasser verloren geht, so gut wie möglich abgedichtet. Geplanter Eröffnungstermin ist Samstag, 27. Mai.

Bürgermeister zeigt Planentwurf für Sanierung

Wie das künftige Schwimmbad aussehen könnte, zeigte Kittenrainer bei der Bürgerversammlung mit einem vorläufigen Planentwurf. Das Becken wird etwas kleiner werden. „Der Einschwimmbereich ist nicht zu halten“, erklärte der Bürgermeister, „dafür müsste extra ein Bademeister abgestellt werden.“ Der seichte Bereich des Beckens wird teilweise aufgefüllt, sodass im tieferen Bereich für die Sportschwimmer zwei Bahnen entstehen. Kinder und Jugendliche dürften sich vor allem darüber freuen: „Der Sprungbereich bleibt weitgehend unverändert“, sagte Kittenrainer. Auch für Familien mit sehr jungem Nachwuchs will Bayrischzell etwas bieten. So soll ein etwa 20 Quadratmeter großer Babybereich entstehen. Wassertiefe: 15 bis 30 Zentimeter. Die geschätzten Kosten für die Sanierung bezifferte Kittenrainer mit etwa einer Million Euro. Eine Kreditaufnahme will die Gemeinde aber vermeiden. Zur Refinanzierung gibt es verschiedene Ideen. So könnte der Spielplatz könnte auf den Beachvolleyballplatz auf dem jetzigen Schwimmbadgelände verlegt werden. Die Fläche würde dann frei und könnte zur Finanzierung des Bades genutzt werden. Eventuell durch die Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus, sagte Kittenrainer.

Unklarheit über Multifunktionsplatz

Noch eine zweite Fläche steht für eine anderweitige Nutzung zur Debatte: der Multifunktionsplatz. „Er wird beklagt“, teilte der Bürgermeister mit. Es ist nicht klar, inwieweit ein Betrieb künftig möglich sein wird. Weil es sich um eine Sportstätte handelt, sei der Lärm dort rechtlich anders zu beurteilen als bei einem Kinderspielplatz.

Bei der Bürgerversammlung machte Bürgermeister Kittenrainer indes deutlich, dass die Gemeinde auf den Verkauf von Grundstücken verzichten will, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Dem Gemeinderat stehen heuer also noch einige Entscheidungen zum Schwimmbad bevor.

